AfD scheitert mit Antrag fürs Röthaer „Regenbogenland“

In der Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ in Rötha bleibt es beim offenen Betreuungskonzept. Die AfD konnte sich auch beim zweiten Anlauf im Stadtrat nicht mit ihrem Antrag durchsetzen, zum geschlossenen Konzept zurückzukehren.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) zeigte sich beim Einstieg in die Debatte zu dem Antrag verwundert, da er die Beteiligten im Kindergartenstreit nach einer ersten Veranstaltung „auf einem guten Weg“ sah. In einer von einer Beratungsfirma moderierten Gesprächsrunde hatten kurz zuvor Eltern, Vertreter der Verwaltung, Stadträte und die Leitung der Kindertagesstätte begonnen, nach einem Konsens zu suchen. Weitere Gespräche finden auf Grund der Corona-Situation virtuell statt.

Eltern kommen wegen Tagesordnung zu spät zur Sitzung

Mehrere Stadträte waren nach der ersten Runde zu der Einschätzung gekommen, „dass eine Rückkehr zum geschlossenen Konzept von den Eltern überwiegend nicht gewünscht sei“, wie unter anderem Kerstin Hartmann (CDU-Fraktion) sagte. Die Probleme liegen auch aus Sicht von Timo Müller (Initiative für Rötha) woanders, er sprach von „Kommunikation und Leitungsproblemen“.

Mareen König vom Elternrat bestätigte die Einschätzung gegenüber der LVZ. Sie hätte das wohl auch in der Stadtratssitzung getan, kam dort aber nicht zu Wort, weil sie und viele andere Eltern erst zur Sitzung kamen, als die Bürgerfragestunde schon vorüber war.

Der Grund: Schon zum dritten Mal nacheinander hatte die Verwaltung am Beginn der öffentlichen Sitzung einen nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt eingeschoben. Eine genaue Zeit bis zur Bürgefragestunde wurde nie genannt. Diesmal spekulierten die meisten Besucher mit rund einer halben Stunde – und kamen zu spät. Die Bürgerfragestunde hatte nämlich nahezu pünktlich begonnen.

Hätte der Bürgermeister Mareen König angesichts dieser Panne sprechen lassen, hätte sie vermutlich die ziemlich einhellige Meinung in der ersten Gesprächsrunde bestätigt, dass der Zwist um die Kita nicht am Betreuungskonzept liege. Und sie hätte empfohlen, die Eltern zu fragen, was sie sich für die Betreuung ihrer Kinder wünschen. In einem Rundschreiben an die Eltern ist dazu unter anderem von Stärkung der personellen Strukturen die Rede, von stärkerer Bindung der Kinder an Bezugspersonen und von Sicherheit für die Kinder.

AfD : Auch andere Meinungen in der Wissenschaft

Die beiden AfD-Vertreter Torsten Klemmer und Jörg Dornau beeindruckte das nicht, sie hielten am Antrag, zum geschlossenen Betreuungskonzept zurückzukehren, fest. Zur Begründung meinte Klemmer unter anderem, das geschlossene Konzept scheine in den anderen Kitas der Stadt zu funktionieren und es gebe in der Wissenschaft auch andere Meinungen, es sei also nicht erwiesen, dass das geschlossene Konzept das beste sei.

Er nannte die Rückkehr zum geschlossenen Konzept zudem ein „pragmatisches Ziel“ unter anderem wegen der Kosten, die der Stadt jetzt entstünden allein durch die Dienstleistungen einer Beratungsfirma.

Dem setzte Jens Dittrich (Röthaer Land) entgegen, dass es wichtig sei, in dieser Situation viel Energie in die Gestaltung von Zusammenarbeit zu stecken. „Jeder Euro“, so Dittrich, „der gut in Menschen und besonders Kinder investiert wird, zahlt sich aus.“

Wellmann : Die AfD hat es so gewollt

Die Abstimmung ging so aus, wie es Uwe Wellmann ( CDU) schon während der Debatte mit einem kräftigen politische Seitenhieb vorausgesagt hatte. „Die AfD hat es so gewollt, dann kriegt sie es auch so.“

Tatsächlich stimmten nur die beiden AfD-Vertreter für ihren Antrag. Die sich als schlechte Verlierer erwiesen. Als bei den Ja-Stimmen alle anderen Hände unten blieben, murmelte Jörg Dornau etwas von „Nationale Front“ in den Saal. Gegen den Antrag stimmten elf Abgeordnete, fünf enthielten sich der Stimme.

Von André Neumann