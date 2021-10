AfD will Bornaer Wappen auf der Homepage retten

Borna

  Die AfD will das Bornaer Stadtwappen retten. Und zwar konkret für den Online-Auftritt der Stadt, für den es vor einiger Zeit einen Relaunch gab, wie dessen Überarbeitung neudeutsch heißt. Grund dafür ist die Verwendung eines Piktogramms dort und in den sozialen Medien, wie René Dietze, Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion sagt.

AfD hat Beschlussvorschlag eingereicht

Die AfD hat deshalb einen Beschlussvorschlag eingereicht, der auf der Stadtratssitzung am 4. November auf der Tagesordnung steht. Inhalt: Die Stadt soll in ihrem Schriftverkehr ebenso wie auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken ausschließlich das traditionelle Stadtwappen verwenden. Zu diesem Vorstoß sei die AfD von CDU-Kreisrat Henry Kunze inspiriert worden, so Dietze weiter. Der hatte vor einiger Zeit in der Bürgerfragestunde im Stadtrat wissen wollen, warum sich die Stadt neuerdings von der Verwendung des Bornaer Stadtwappens verabschiedet hat.

„Traditionen erhalten“

Daran knüpfe seine Fraktion an, so Dietze weiter. In der Begründung des Beschlussantrages heißt es, dass es in „Anbetracht der langen Geschichte unserer Stadt...unbedingt notwendig“ sei, „Traditionen und Wahrzeichen wie unser Stadtwappen zu erhalten und an nachfolgende Generationen weiterzugeben“.

Stadt spricht von zeitgemäßem Logo

Dagegen hält die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme den derzeitigen Umgang mit dem Wappen beziehungsweise dessen Ersatz durch ein Logo wie auf der Homepage für gerechtfertigt und zeitgemäß. Das bestehe aus dem schmaleren Schild der historischen Siegelmarke des Stadtrates. Außerdem zitiere es die Kirche mit ihren drei Türmen aus dem Stadtwappen. Es sei ein Markenlogo und damit eine „moderne Interpretation des Wappen“.

Wappen wird weiter genutzt

Zugleich wird in der Stellungnahme betont, dass das Stadtwappen weiterhin überall dort genutzt wird, wo es um hoheitliche Aufgaben geht. Durch die Verwendung des Logos auf der städtischen Webseite und teilweise in der nichtamtlichen Kommunikation und in Netzwerken wie Facebook rücke das Wappen in den Hintergrund, sei aber weiterhin präsent, etwa in der Fußzeile der Homepage. Borna schlag damit bewusst einen Weg ein, den auch andere Kommunen bei der Überarbeitung ihrer Online-Auftritte schon beschritten hätten.

Kommunikation nicht nur mit Bornaern

Dabei verweist die Stadt auf Kommunen wie Grimma, Böhlen, Wurzen und Riesa. Zudem gehe es bei dieser Art von Corporate Identity auch um die Kommunikation über die Bornaer Bürgerschaft hinaus, etwa mit Personen, die außerhalb der Stadtgrenzen leben.

Wappen aus dem Jahr 1897

Das heutige Bornaer Stadtwappen stammt aus dem Jahr 1897. „Vorher wurden Siegel verwendet“, sagt Thomas Bergner vom Museum. Im Stadtwappen finden sich der Meißner Löwe als Symbol der weltlichen Herrschaft durch den Markgrafen von Meißen. Dafür steht auch die vergoldete Helmzier, ein sogenannter Judenrumpf. Die Kirche im Wappen wiederum symbolisiert das Bistum Merseburg, im Mittelalter die geistliche Herrschaft der Stadt Borna.

Von Nikos Natsidis