Borna

Die AfD will im nächsten Jahr am 1. Mai den gesamten Bornaer Marktplatz nutzen. Das hat Reinhard Jöricke jetzt erklärt. Er steht auf Platz eins der AfD-Liste zur Stadtratswahl am 26. Mai.

„Im nächsten Jahr beantragen wir die Mietung des gesamten Marktes, damit nicht eine sehr umstrittene Gewerkschaft das Monopol ausüben darf“, heißt es in einer Mitteilung. Der Markt gehöre der Stadt Borna, „und alle Bürger haben das Recht, den Markt zu nutzen“, so Jöricke. Und weiter: „Die AfD wird Klarheit schaffen.“

Verdi lädt seit zehn Jahren nach Borna ein

Im Vorfeld des Familienfestes, zu dem die Gewerkschaft Verdi seit mehr als zehn Jahren am 1. Mai immer auf den Bornaer Markt einlädt, hatte es die Gewerkschaft abgelehnt, der AfD Platz für einen Stand einzuräumen. In der Konsequenz war die AfD am Rand des Marktes an der Reichsstraße platziert worden.

