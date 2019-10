AfD will neue Sitzordnung für den Stadtrat Böhlen

Böhlen

Wenn der Böhlener Stadtrat am 24. Oktober das nächste Mal zusammenkommt, könnte die Sitzordnung eine andere sein. Denn die Fraktion der AfD hatte noch zum Ende der letzten Zusammenkunft den Antrag auf eine geänderte Sitzordnung eingebracht. Aus zwei Gründen: sowohl wegen der Wahlergebnisse als auch wegen der Barrierefreiheit.

„Wir sind zweitstärkste Kraft geworden, da ist es nicht zu viel verlangt, näher an der Exekutive zu sitzen“, begründete AfD-Fraktionsvorsitzender Falk Jahr den Vorstoß. Seine Fraktion wolle künftig direkt neben der Stadtverwaltung sitzen.

AfD-Abgeordneter braucht ein Hörgerät

Jahr begründete den Antrag seiner Fraktion außerdem mit der Barrierefreiheit. Weil Fraktionskollege Harald Hänisch ein Hörgerät brauche, sei es sinnvoll, ihn deutlich weiter nach vorne – in die Nähe von Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) – zu setzen, damit er die Sitzung besser verfolgen könne. Wie die Sitzordnung nun am Donnerstag aussieht, bleibt abzuwarten. „Der Bürgermeister entscheidet darüber“, stellte der Rathauschef klar.

Unklar ist außerdem, ob die Mikrofone, die im September erstmals zum Einsatz kamen, erneut auf dem Tisch stehen werden. „Das ist zunächst ein Test“, erklärte Berndt in der vorangegangenen Sitzung. Ohnehin sei das gesamte Ratssystem zu überdenken. Heißt: Schon einmal – genauer im Oktober 2016 – war angedacht, dass die Mitglieder des Gremiums künftig mit Tablets arbeiten und sämtliche Dokumente per Beamer über eine Leinwand gezeigt werden.

Die Einführung eines elektronischen Sitzungssystems wurde zwar damals gut geheißen, allerdings dennoch ad acta gelegt, weil Böhlen zum damaligen Zeitpunkt in der Haushaltskonsolidierung war.

Böhlen berät über einen Vorgriff auf den Haushalt 2020

Am kommenden Donnerstag nun berät der Stadtrat über einen notwendigen Vorgriff auf den Haushalt 2020, um einen Traktor anzuschaffen. Außerdem steht eine überplanmäßige Aufwendung für die Reparatur des Multicars an. Spannend dürfte vor allem der Tagesordnungspunkt 13 werden. Dieser sieht den Abschluss eines Pachtvertrages vor, um einen Teil eines Privatgrundstückes für die Radwegeverbindung von Großdeuben zum Zwenkauer See nutzen zu können.

Die öffentliche Sitzung, zu der auch wieder eine Fragestunde gehört, beginnt 18.30 Uhr im Kulturhaus Böhlen, Zimmer 12.

