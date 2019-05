Groitzsch/Gatzen

Die Agrar GmbH Auligk gehörte am Sonnabend zu den Startern der Reihe „Tag des offenen Hofes“ in der sächsischen Landwirtschaft. Dazu hatte das Unternehmen auf den Technik- und Wirtschaftshof im Groitzscher Ortsteil Gatzen eingeladen. Bei idealem Wetter präsentierte es seine Landtechnik und bot Flurfahrten über die Felder mit Informationen zu den Flächen und dem Anbau an. Auch die Biogasanlage und der Milchviehstall konnten besichtigt werden.

Betriebsgelände: Auf dem Hof gab's nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch Technik zu sehen. Quelle: Mathias Bierende

Prinzessinnen kontrollieren Schöheitswettbewerb

Gemeinsam mit dem Röthaer Rinderzuchtverein veranstaltete der Betrieb am Vormittag eine Tierschau. Die Gäste, die am Rundlauf standen, hatten die Möglichkeit, die Leistung und Schönheit der acht vorgestellten schwarz-bunten Holsteiner Milchrinder zu bewerten und mit Glück einen Preis zu gewinnen. Torsten Ott von der Masterrind GmbH moderierte diese Show. Drei Tiere kamen in die Endrunde. Kuh „Eland“ heimste schließlich die meisten Punkte ein und siegte vor „Impala“. Sachsens Milchprinzessin Kim und ihre Vorgängerin Sabine, die die Wertungen kontrolliert hatten, übernahmen nun die Auslosung. Das Siegerpräsent, eine Plüschkuh, erhielt Anke Rösel.

Siegerprämie: Anke Rösel erhielt von Milchprinzessin Kim eine Plüschkuh. Quelle: Mathias Bierende

Programm für die Kleinen

Auch für den Nachwuchs hielt der Hof Attraktionen bereit. Die Mädchen und Jungen konnten in der Holzwerkstatt der Kindertischlerei Leipzig basteln und auf der Hüpfburg herumtoben. Wer wollte, wurde angemalt.

Unterstützung für Blühwiese gesucht

Rico Käßner und André Reichenbach priesen ihre Blühwiese bei Nöthnitz an und suchten Paten dafür, die eine bestimmte Summe pro Quadratmeter zur Unterstützung aufbringen. Ein Hektar sei schon ausgesät mit dem Ziel, dass sich zig Insekten, darunter Bienen, wohlfühlen.

Paten gesucht: Werbung für die Blühwiese des Unternehmens. Quelle: Mathias Bierende

Speisen und Getränke gab es in natura – und auf dem Papier. Ein Poster zeigte einen Hamburger und beschrieb, aus welchen landwirtschaftlichen Produkten er besteht. Auch auf diese Weise versucht der Betrieb, der rund 1000 schwarz-bunte Milchkühe im Stall stehen hat, das Image der Bauern zu stärken.

Was steuern Bauern bei? Die Zutaten eines Hamburgers. Quelle: Mathias Bierende

Von Mathias Bierende