Alle Zeichen stehen auf Grün im Naturschutzzentrum Groitzsch

Groitzsch

Noch wirkt das Groitzscher Naturschutzzentrum grau und trist wie der Januar. Doch hinter den Kulissen stehen bereits alle Zeichen auf Grün. „Wir haben viel vor“, reibt sich Ingo Thienemann von der Regionalgruppe Südraum des Naturschutzbundes die Hände und verweist auf den druckfrischen Veranstaltungskalender für das Jahr 2022. Darin ist von Arbeitseinsätzen, Kräutertouren und Exkursionen zu lesen, von Vorträgen, Vogelstimmenführungen und einer Obstausstellung. „Ich hoffe, dass wir alles so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen.“

Herzstück der regionalen Naturarbeit

Das Naturschutzzentrum (NSZ) im Neuen Weg ist das Herzstück der regionalen Naturarbeit. Seit Juni vergangenen Jahres steht es unter der Leitung von Sylva Thienemann (56). Die gelernte Garten- und Landschaftsgestalterin aus Kleinprießligk trat die Nachfolge von Thomas Langbehn an, der zwischenzeitlich an das Teichhaus nach Eschefeld wechselte. Auf dem weitläufigen Gelände mit Amphibienteich, Kräuterbeet, Holzofen und Insektenhotel, das die Fachgruppe „Ornithologie und Naturschutz“ von der Stadt Groitzsch gepachtet hat, finden Vorträge und Seminare ebenso statt wie die Tage der offenen Tür. Mit den Jahreszeiten verändert es immer wieder sein Aussehen.

Brut- und Lebensstätte für Wildinsekten

Beete werden neu angelegt, Hecken verschnitten, Wege gestaltet. Frisch fertiggestellt ist eine Wildbienenwand als Brut- und Lebensstätte für Wildinsekten sowie ein hölzerner Unterstand, für den nur noch der Fußboden fehlt - projektiert und gebaut vom Bauunternehmer Thomas Hofmann aus Hohendorf. „Unser grünes Klassenzimmer“, freut sich Ingo Thienemann auf die vielen neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. „Hier wollen wir Umweltbildung für die Kinder anbieten, direkt im Freien.“ Der Pavillon werde noch begrünt und zugepflanzt, damit er den Namen grünes Klassenzimmer zurecht trage. Die ersten Stühle sind ebenfalls angeschafft und bald soll auch der Eingangsbereich des NSZ mit neuen Schautafeln ausgestattet werden.

Dieser Pavillon im Garten des Groitzscher Naturschutzzentrums soll bald als grünes Klassenzimmer für Schulklassen dienen. Es fehlt bloß noch ein Fußboden. Quelle: Kathrin Haase

Zusammenarbeit mit dem Pegauer Elsternest

Für die Umweltbildung zuständig ist künftig Katrin Scholz von der Fabelwerkstatt in Hohendorf. Sie ist Anfang des Jahres zum Team des Naturschutzzentrums gestoßen und bereitet derzeit verschiedene Programme für die Kindergärten, Schulen und Hortgruppen vor. Darüber hinaus streben Sylva und Ingo Thienemann eine Zusammenarbeit mit dem Elstertrebnitzer Naturpädagogen David Fiddrich an, der in Pegau die Naturwerkstatt Elsternest betreibt. Auch zum Jugendbüro in Groitzsch und Pegau besteht ein heißer Draht.

Veranstaltungsplan 2022 22. Januar: 9 – 14 Uhr Arbeitseinsatz im Sedimentbecken Maltitz 19. Februar: 9 Uhr naturkundliche Winterexkursion in den Imnitzer Lachen mit Annett Bellmann und Ingo Thienemann 12. März: 9.30 Uhr Arbeitseinsatz Aufbau Amphibienzaun am Köhlerteich Brösen 14. April: 18 Uhr Exkursion in der Weidelandschaft Werben-Sittel mit Ingo Thienemann und Peter Windolph 12. Mai: 19 Uhr Exkursion „Avifauna und Herpetofauna in der Käferhainer Flur“ mit Andreas Fischer und Ingo Thienemann 21. Mai: 8.30 Uhr naturkundliche Wanderung durch das Pfarrholz Groitzsch mit Christina Fischer und Ingo Thienemann 4. Juni: 8 Uhr Vogelstimmenführung durch den Alberthain Pegau mit Ingo Thienemann 9. Juni: 19 Uhr Kräutertour im Groitzscher Raum mit Florian Struzina 25. Juni: 14.30 – 17.30 Uhr Tag der offenen Tür im Naturschutzzentrum 14. Juli: 19 Uhr Exkursion „Biotopnaturierung im Döhlener Holz“ mit Andreas Fischer und Ingo Thienemann 11. August: 19 Uhr Sommertreffen im Naturschutzzentrum 8. September: 18.30 Uhr Exkursion zur Mühle Göbitz (Sachsen-Anhalt) mit Ingo Thienemann 24. September: 10-16 Uhr Regionale Obstausstellung im Naturschutzzentrum Groitzsch 13. Oktober: 19 Uhr Vortrag „Gewässerrandstreifen“ mit Kathleen Burkhardt-Medicke Oktober: Pilzwanderung im Wasserwerkwäldchen Pegau (noch kein fester Termin) 10. November: 19 Uhr Ergebnisse der Wasservogelzählung 2021/22 und Jahresplanung 2023 8. Dezember: 19 Uhr Rückblick auf das Jahr, Berichte der Fachgruppenmitglieder

„Damit haben wir eine kleine, aber schlagkräftige Mannschaft zusammen“, freut sich der Fachgruppenleiter auf die Herausforderungen im neuen Jahr. „Es gibt einfach viele Berührungspunkte und Ideen, die wir nur bündeln und in die Tat umsetzen müssen.“ Angedacht sei beispielsweise ein Übernachtungscamp für Kinder und Jugendliche im September. „Es ist immer schön, wenn man miteinander verwurzelt und verzweigt ist und in der Region an einem Strang zieht“, formuliert es Thienemann.

Naturdetektive entdecken heimische Flora und Fauna

Darüber hinaus führen auch die Naturdetektive ihre Arbeit weiter fort. Die Gruppe besteht aus etwa zehn Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Sie unternehmen Ausflüge in die Natur, beteiligen sich an Arbeitseinsätzen, bauen Nisthilfen für die Vögel und lernen auf die spielerische Art die heimische Flora und Fauna kennen. Nächster Treff ist am 5. Februar. Dann geht es zusammen mit Annett Bellmann und Christina Fischer auf Spurensuche zu den Bibern.

Von Kathrin Haase