Alles für die Kartoffel: Frostige Nachtschicht auf Feldern bei Kitzscher

Kitzscher

Nachtschichten sind in der Landwirtschaft normalerweise im Sommer üblich. Wenn das in der Sonne des Tages getrocknete Getreide spätabends bis in die Dunkelheit hinein vom Feld geholt wird. Rund um Kitzscher waren in den vergangenen Nächten Traktoren mit Ackergeräten auf einigen Feldern unterwegs. Das hatte mit der Kartoffel und mit EU-Richtlinien zu tun. Und mit dem Frost der vergangenen Nächte.

„Fünf Prozent unserer Ackerflächen müssen ökologische Vorrangflächen sein“, erklärt Kevin Frost, Chef des Landwirtschaftsbetriebes Kitzscher, gegen 23 Uhr abends am Rand eines Feldes bei Dittmannsdorf. Leise quietschend zieht in der Ferne Lutz Herrmann mit einem GPS-gesteuerten Traktor und einer Ketten-Egge im Schlepp Runde um Runde über den Acker.

In rund zwei Wochen sollen die Kartoffeln in den Boden

Auf dem sollen spätestens in zwei Wochen Kartoffeln gelegt werden. Seit dem vergangenen Sommer, nachdem das Getreide vom Feld war, wuchsen hier Ölrettich und Saatwicke. Mit dieser Zwischenfrucht werde nicht nur die EU-Vorgabe erfüllt, sagt Kevin Frost. Die sei nicht nur gut für die ökologische Vielfalt, sondern auch für den Acker. „Deswegen haben wir das auch schon gemacht, bevor die EU es forderte“, sagt der Landwirt.

Der Rettich vertreibt, kurz gesprochen, kleine Würmer aus der Erde, die sich in der Kartoffel einnisten und ihr schaden könnten. Und die Wicke sammle Stickstoff, der dann schon als Nährstoff dem Boden zur Verfügung steht.

Seit Mitte Februar gab es keine passenden Bedingungen

Warum aber bei Nacht? Auch das, sagt Kevin Frost, habe mit der EU zu tun. „Wir arbeiten nicht nach Wetterlage, sondern müssen uns an Daten halten“, fährt er mit nicht zu überhörender Ironie fort. Die Zwischenfrucht müsse nämlich bis zu 15. Februar auf dem Feld stehen. Seitdem aber gab es nie die Bedingungen, unter denen Rettich und Wicke am besten abgeschnitten werden können, nämlich Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Weil es nun höchste Zeit für die Kartoffel wird, nutzte der Landwirtschaftsbetrieb die zurückliegenden frostigen Nächte, um die künftigen Kartoffeläcker vorzubereiten. Die schräg zur Fahrtrichtung angeordneten Scheiben trennen das Kraut von den Wurzeln, ohne dabei tief in den Boden einzugreifen. Später wird das als grüner Dünger in den Boden eingearbeitet, dann werden die Kartoffeln gelegt.

Kitzscheraner Betrieb half Händler beim Verpacken

Kartoffeln baut der Kitzscheraner Betrieb zwar nur auf rund 15 Prozent seiner Ackerfläche an, sie erfordere aber den größten Einsatz an Arbeitszeit, sagt Kevin Frost. In der aktuellen Corona-Krisenzeit spielt die Kartoffel noch mal eine besondere Rolle. Gehörte sie doch zu den Produkten, die in Supermärkten zeitweilig knapp wurden.

Die Kitzscheraner spürten das gleich mehrfach: Ein Supermarkt in Bad Lausick wurde mehrmals direkt beliefert, was normalerweise unüblich sei, wie Kevin Frost sagt. Und der Kartoffelhändler Friweika hatte Engpässe beim Packen, so dass der Betrieb in Kitzscher mit einsprang.

Am Automaten wurde das Wechselgeld knapp

Am Kartoffelautomat, der vor gut einer Woche in Kitzscher in Betrieb genommen wurde, war die Nachfrage nach den 5- und 10-Kilo-Säcken so groß, dass mittlerweile die Preise geändert wurden. Nicht, um mehr zu verdienen, sondern aus einem rein praktischen Grund, erklärt der Geschäftsführer:

Hohe Nachfrage: Am Kartoffelautomat in Kitzscher wurde das Wechselgeld knapp. Quelle: André Neumann

Bei 3,20 und 6,10 Euro, die anfangs verlangt wurden, sei man mit dem Nachfüllen des nötigen Wechselgeldes in die Kasse des Automaten nämlich nicht hinterher gekommen. Deswegen können Automatenkunden die Säcke jetzt für 3,50 und 6,00 Euro aus den Fächern entnehmen. In einigen davon gibt es jetzt auch Eier vom Bornaer Bauer Krätzschmar. Weswegen der Kartoffelautomat ja offiziell auch Hofautomat heißt.

Von André Neumann