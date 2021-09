Grimma

Knapp 700 Kilometer ist der Grimmaer Sozialarbeiter Tobias Burdukat im Sommer über die Alpen gelaufen, hat dabei im Alleingang nicht nur mehr als 40.000 Höhenmeter überwunden, sondern auch mit extremen Witterungsbedingungen gekämpft. Anfang August stand der 38-Jährige dann erschöpft, aber glücklich am Strand von Triest (Italien). Denn auch das eigentliche Ziel seiner Extremwanderung war erreicht: Burdukat überzeugte mit seinem Engagement mehr als 6oo Menschen davon, für Sozialarbeit in seiner Heimat Geld zu spenden. Gut 65.000 Euro kamen so zusammen.

Während Burdukat in der Folge seine Blessuren an Füßen und Beinen auskurierte, fingen Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Grimma an, die Ideen für emanzipatorische – von Kommune und Staat unabhängige – Sozialarbeit in die Praxis umzusetzen. Sarah Schröder gehört zum Team, sie arbeitet in Burdukats kleiner Fima „Between The Lines“, welche in der Alten Spitzenfabrik am Rand von Grimma beheimatet ist. Bundesweit bekannt ist das Gelände auch als alternatives Jugendzentrum „Dorf der Jugend“. Um dieses gehe es in diesem Fall allerdings nicht nur, sagt Schröder. Die Blick sei auch darüber hinaus gerichtet.

Streetwork und Vernetzung am Runden Tisch

„Wir werden mit dem Geld einerseits zwei neue Stellen für die Arbeit mit Jugendlichen und Geflüchteten in der Region aufbauen. Zudem planen wir auch den Bau einer neuen Skatehalle in der Stadt“, erzählt Schröder. Eine der beiden Stellen sei für eine neue Streetworkerin oder einen neuen Streetworker gedacht. Jene(r) soll künftig in Grimma, aber vor allem auch in den kleineren Orten rings herum Projekte mit Jugendlichen anschieben und bei Problemen helfen. „Zudem ist in Aussicht mit der anderen Stelle strukturelle Arbeit im Bereich der Geflüchtetenarbeit zu finanzieren, vorstellbar wäre dies beispielsweise beim Runden Tisch Migration im Landkreis Leipzig“, sagt Schröder.

Bisher sei das Vernetzen der Initiativen ehrenamtlich nebenbei erledigt worden, konnte beim politischen Miteinander aber eben oftmals nur reagiert als agiert werden. „Das soll sich künftig ändern, die Arbeit mit Geflüchteten im Landkreis ausgebaut werden“, so Schröder. Aktuell bereitete das Team die freien Ausschreibungen für beide Stellen vor.

Stellen sind vorerst für ein Jahr finanziert

Bis zum Start am 1. Januar 2022 sollen beide Jobs spätestens besetzt sein. Die Finanzierung sei durch die Spenden für das erste Jahr gesichert. „Danach hoffen wir die Arbeit durch Dienstleistungen oder Einnahmen in unserem Online-Shop weiterbetreiben zu können.“ In letzterem gibt es Tonträger von Punkrock-Bands und subkulturelle Textilien zu erwerben.

Neben den beiden Sozialarbeit-Stellen soll mit dem gespendeten Geld nicht zuletzt auch Ersatz für den nach Anwohnerbeschwerden geschlossenen Skatepark neben der Alten Spitzenfabrik geschaffen werden. Dieser musste im Juli nach langem Streit um fehlende Baugenehmigungen für die Rampen endgültig geräumt werden. „Wir planen den Bau einer eigenen Skatehalle und bereiten dazu gerade einen Bauantrag und ein Konzept bei der Stadt Grimma vor“, so die Grimmaerin. Wenn mit dem Bau begonnen werden kann, ist demnach noch unklar.

Von Matthias Puppe