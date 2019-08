Großpösna/Rötha

Das Alphorn wird, der Name sagt es, vorzugsweise in den Bergen geblasen. Eine der wenigen nennenswerten Erhebungen hierzulande ist der künstliche Berg der Zentraldeponie Cröbern. Dort soll am Sonntag für ein paar Stunden alpenländisches Gefühl aufkommen.

Dafür werden drei Leipziger sorgen, die ihre Freude daran haben, das selten genutzte Instrument überall erklingen zu lassen. Die Leipziger Alphornisten Thomas Schulze, Hans-Dieter Frenzel und Rainer Köhler ziehen mit ihren Alphörnern auf die Deponie, von wo aus sie die Töne erklingen lassen wollen.

Besucher laufen zu Fuß auf die Deponie Cröbern

Wer dieses so seltsame wie unterhaltsame Ereignis miterleben möchte, kann das mit Hilfe des Kulturvereins Kuhstall, des Deponiebetreibers und des Vereins Bergbau-Technik-Park. Von dort und nur von dort erreichen Besucher zu Fuß (Gehbehinderte mit einem Shuttle) das Konzert an der nordwestlichen Flanke des Deponie-Berges.

Treffpunkt ist 11 Uhr am Bergbau-Technik-Park. „Das Alphorn wird uns rufen, und dann wandern wir gemeinsam los, wenn alle da sind“, sagt Peter Krümmel vom Kuhstall-Verein. Im Bergbau-Technik-Park können Speisen und Getränke erworben werden. Bei warmem Wetter, rät Krümmel, sollten die Teilnehmer aber ausreichend Getränke mitnehmen. Um die Alpen noch ein Stück näher zu holen, werden oben Milch und Käseschnittchen gereicht.

Sonntag, 18. August, 11 Uhr, Treffpunkt: Bergbau-Technik-Park, Am Westufer 2, 04463 Großpösna

Von André Neumann