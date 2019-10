Als das Muldental eine heiße Vulkanhölle war

Landkreis Leipzig

Der Wurzener Christian Fest mag die Kuppen und Gipfel im Umland seiner Heimatstadt. Am liebsten ist er auf dem Spitzberg, der wie ein Talwächter am Ende einer weiten Steppe thront. Oft sitzt er oben auf den heiligen Felsen und kann von dort sogar die Spitze des Leipziger Uniriesen erspähen.

Aus allen Wolken fiel der 32-Jährige, als er erfuhr, dass die Steine zu einem Supervulkan gehören. Nein, davon hatte er bislang keine Ahnung: „Das muss man bekannt machen! Vielleicht kommt unser Wurzen ja doch noch groß raus?!“

Genau dies ist das Anliegen von Gerhard Gey. Der Präsident des Geoparks Porphyrland weiß, dass sein Verein trotz aller Erfolge noch ganz am Anfang steht: „Das Interesse an den erdgeschichtlichen Prozessen nimmt fraglos zu.

Das merke ich überall, wo ich mit Einwohnern der Region ins Gespräch komme. Man sollte eben nicht nur wissen, dass Luthers spätere Ehefrau, Katharina von Bora, die Flucht aus dem Kloster Nimbschen gelang, sondern auch fragen, wie Rabenstein, Feueresse und Steinklippen rund um Grimma entstanden sind.“

Steinreiches Sachsen mit Felsenwelt

Mit Besucherzentren, Schautafeln, Bergfilmfestival und Erlebnisspielplatz versuche sein Verein, Neugierige ins steinreiche Sachsen zu locken, so Gey. „Wir bilden Geo-Ranger aus, eine Art Stadtführer für die Welt der Felsen. Wir vernetzen die Berge mit anderen touristischen Hotspots wie Schlössern oder Museen, aber auch Rad- und Wanderwegen.

In Kooperation mit der Sächsischen Bläserphilharmonie starten wir im November die ersten drei Konzerte des Kindermusikstücks ,Der Supervulkan’. Dazu gibt’s eine Broschüre und Infos für Lehrer. Inzwischen fand unser Gebiet sogar Aufnahme in den Erdkunde-Unterricht.“

Frank W. Junge ist selbstständiger Geowissenschaftler. Im Trebsener Rittergut hat er Steine, Minerale und Fossilien zusammen getragen: „Zum Anfassen“, wie er betont. Die Mädchen und Jungen, die zu ihm kommen, staunen, wenn sie von den Vulkanen erfahren, und davon, dass in Völkerschlachtdenkmal, Hauptbahnhof sowie Gewandhaus jede Menge Beuchaer Granitporphyr verbaut wurde.

Grimmaer PöppelmannbrückeRochlitzer Porphyrtuff

Vulkanhölle gab es in der Region vor 290 Millionen Jahren

Vor 290 Millionen Jahren, so Privatdozent Junge, glich besagte Region einer Vulkanhölle. Überall brodelte und zischte es. Aus Schloten und Spalten ergoss sich feuerrote Lava, schossen haushohe Brocken explosionsartig in die Luft, löschten mörderische Glutwolken alles Leben aus. Aschen und Gase, Fetzen und Bomben bildeten bis zu 1000 Grad heiße Lawinen.

In den acht Millionen Jahren, erdgeschichtlich ein Klacks, gab es auch Ruhephasen, so Mineraloge Junge: „Die Krater liefen mit Wasser voll, es bildeten sich Vulkanseen. Farne, das beweisen Fossilien, wurden 40 Meter hoch. Bis die nächste Glutwolke alles wieder verbrannte ...“

Sachsen gilt als weltweit erstes Land, das im Maßstab 1:25000 bereits 1892 komplett geologisch kartiert war. Professor Hermann Credner, Chef des Königlich-Sächsischen Landesamtes für Geologie, trieb die Forschungen schon ab 1878 voran. Adolf von Morlot und Friedrich Naumann ist es zu verdanken, dass die Eiszeit-Theorie für Nordeuropa (1844) erstmals am Kleinen Berg in Hohburg (Gletscher- und Windschliffe) begründet wurde. Und dennoch: Die Nordwestsächsische Vulkanitsenke, in der Fachliteratur bekannt seit über 100 Jahren, war – was die Tiefe anlangt – bis 1945 eine Terra incognita.

Bohrungen bei Borna und Oschatz in den 60ern

Der 56-Jährige bezeichnet die Felsen bei Hohburg, Schildau oder Rochlitz deshalb lediglich als Spitze des Eisbergs. Dass oberirdisch nur noch einzelne Hügel übrig geblieben sind, liege an jüngeren Erdzeitaltern.

Diese hätten das Vulkangestein im Laufe von Jahrmillionen abgetragen und überlagert. Vor allem die erdgeschichtlichen Entwicklungsphasen des Tertiärs (vor 65 bis zwei Millionen Jahren) sowie Quartärs (vor zwei Millionen Jahren bis heute) brachten Kaolin, Sande, Kiese und Lehm. Zusätzlich machte der Gesteinsabbau viele Berge der Region zu hohlen Zähnen.

Dass der Geopark Porphyrland heutzutage umso kraftvoller in den Apfel beißen kann, ist vor allem den neuesten Erkenntnissen von Christoph Breitkreuz zu verdanken. Diese publizierte der Forscher von der Bergakademie Freiberg erst kürzlich.

International beachtete Forschung zum Vulkanismus

In seiner auch international beachteten Arbeit stützt der Professor die Theorie des Supervulkanismus. Unter anderem beschrieb er die entscheidenden zwei Phasen der Bildung der sogenannten Rochlitz- und Wurzen-Caldera. In beiden Fällen wurde so gigantisch viel vulkanisches Material in die Atmosphäre geschleudert, dass der Untergrund, löchrig wie ein Schweizer Käse, einbrach und Kessel mit Durchmessern von bis zu 60 Kilometern ( Rochlitz) entstanden.

In der Folge wurden die Senken immer wieder mit neuem anfallenden Vulkangestein aufgefüllt. „Das Mindestvolumen der Rochlitz-Eruptionen ist mit mehr als 5500 Kubikkilometern berechnet“, so Breitkreuz.

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, schwärmt der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt. Mit seinem Thallwitzer Amtskollegen Thomas Pöge ist er Mitglied im Vorstand des Geopark-Vereins. Es sei nicht immer so einfach, den Leuten die Dimensionen in der Landschaft vor Augen zu führen, räumt der Ortschef ein: „Zumindest von der Böhlitzer Schutzhütte aus kann man den einstigen Krater noch gut erkennen. Natürlich braucht man dafür etwas Phantasie.“

Geopark Porphyrland ist Spitzenreiter in Europa

Spitzenreiter in Europa, vielleicht gar in der Welt zu sein, war nicht mal dem Geopark Porphyrland bewusst, als er sich gründete. Umso mehr versteht Managerin Rebecca Heinze die jüngsten Forschungsergebnisse als Ansporn: „2014 wurden wir als damals 15. Nationaler Geopark zertifiziert. In diesem Jahr wollen wir das Gütesiegel verteidigen, um danach den Antrag auf Anerkennung als Unesco-Geopark zu stellen.“

147 Unesco-Geoparks in 41 Staaten gibt es weltweit, sechs davon in Deutschland. Vielleicht sind es ja schon bald sieben. Es wird ein heißer Tanz, ein Tanz auf dem Supervulkan.

Von Haig Latchinian