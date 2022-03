Neukieritzsch/Deutzen

Im Ortsteil Deutzen baut die Gemeinde Neukieritzsch gerade ein neues Gebäude für die Betreuung von Mädchen und Jungen. Das soll im Herbst fertig werden und den Altbau der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ ersetzen. Allerdings ist der Neubau mit seinen reichlich 110 Plätzen nur auf die Größe von Kindergarten und Kinderkrippe zugeschnitten.

Für die Hortbetreuung, die seit der Schließung des Deutzener Schulhauses im Sommer 2019 auf dem Gelände der Kita in einem eigens dafür errichteten Containeranbau erfolgt, ist im künftigen „Strolche“-Domizil kein Platz. Deswegen, das sagte der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) jetzt auf Anfrage, wird der Altbau auch nicht sofort nach Fertigstellung und Bezug der neuen Kita abgerissen.

„Es wird eine Übergangszeit geben, während der hier die Hortbetreuung für Deutzener Schulkinder stattfindet“, antwortete Hellriegel der Ortschaftsrätin Silke Hildebrandt. Wie lange genau das alte Gebäude benötigt wird, hänge auch von Entscheidungen über den Schulstandort im Dorf ab.

Grundschule Deutzen mindestens bis 2023 in Neukieritzsch

Neukieritzsch will gern in Deutzen eine Oberschule bauen, am liebsten sogar eine sogenannte „Oberschule plus“ – mit angeschlossener Grundschule. Dafür müsste die Stadt Regis-Breitingen auf ihre Oberschule verzichten, wonach es aktuell aber nicht aussieht.

Nach derzeitiger Beschlusslage des Neukieritzscher Gemeinderates bleibt die Grundschule Deutzen vorläufig bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 als eigenständige Bildungseinrichtung im Neukieritzscher Grundschulgebäude. Mindestens so lange wird die Gemeinde wohl eine Hortbetreuung in Deutzen sicherstellen müssen, wobei die Arbeiterwohlfahrt vor Ort zuständig ist.

Von André Neumann