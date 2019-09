Alte Tagebau-Maschinen werden in Großpösna wieder lebendig

Grosspösna

Am Sonnabend und Sonntag, dem 7. und 8. September, lädt jeweils von 10 bis 17 Uhr der Bergbau-Technik-Park (BTP) zur „2. Großen Mineralien- und Technikbörse“ ein. Wie Parkleiter Torsten Hinz informierte, wird dabei erstmals mit dem Verein für historische Nahverkehrsmittel Leipzig zusammengearbeitet und für Besucher ein Shuttle-Service zwischen Markkleeberg Nord und dem BTP eingerichtet. Dafür steht ein historischer LVB-Ikarus-Gelenkbus zur Verfügung, in dem auch Wissenswertes über das Fahrzeug vermittelt wird. Der Bus fährt an beiden Tagen ab 9.40 Uhr stündlich zum BTB (letzte Fahrt 16.36 Uhr) und hält am S-Bahnhof Markkleeberg sowie in Gaschwitz und Großdeuben.

Brikett-Herstellung erleben

Unter dem Motto „Gespielte Industriekultur“ wird die Entstehung des Leipziger Neuseenlandes nachempfunden sowie mithilfe einer originalen „Nasspresse“ das Herstellen von Briketts gezeigt. Zu sehen sind auch Modelleisenbahnen und Modell-Flugzeuge, historische Dampfmaschinen sowie Technik zur Stromerzeugung. Große und kleine Besucher können die „Stalinraupe“ und das Schaufelrad am Bagger 1547 in Betrieb sehen und erfahren viel über Geologie und Technik. Gezeigt werden auch fossile Funde aus dem Tagebau Espenhain. Als Experte beantwortet André Späte dazu Fragen und gibt Tipps für die Aufbewahrung von Fossilien und Mineralien.

Von Olaf Barth