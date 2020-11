Borna

Wechsel an der Spitze der Sana-Klinikstandorte Borna und Zwenkau: Mit Jahresbeginn übernimmt Roland Bantle die Leitung des Sana-Klinikums Borna und des Sana- Geriatriezentums Zwenkau. Der 55-Jährige wird Nachfolger von Cord Meyer, der innerhalb des Unternehmens eine neue Aufgabe in Norddeutschland übernimmt, teilte Sana mit.

Rückkehr zu den Wurzeln in Borna

Bantle kehrt damit nach etwas mehr als sechs Jahren zu seinen Wurzeln im Landkreis Leipzig zurück. Bereits von 1999 bis 2014 fungierte er als Klinik- und später auch als Regionalgeschäftsführer an den Standorten, die damals noch zum Helioskonzern gehörten. In dieser Zeit formte er mit seinem Team das ehemalige Bergarbeiter-Krankenhaus und kurze Zeit später das Geriatriezentrum zu modernen Klinikstandorten. Als Helios die Häuser in Borna und Zwenkau aus kartellrechtlichen Gründen veräußern musste, wechselte Bantle nach Leipzig.

Roland Bantle Quelle: Sana-Klinik

Verbundenheit zum Landkreis

Jetzt ist Bantle zurück in Borna und Zwenkau. Martin Jonas, Regionalgeschäftsführer der Sana-Region Sachsen sagt dazu: „Ich bin froh, dass Dr. Bantle sich für die Leitung unserer beiden Standorte entschieden hat. Er kennt beide Häuser und viele Mitarbeiter aus der Historie heraus sehr gut.“ Durch seine Verbundenheit zum Landkreis, in dem er auch wohnt, und seine langjährige Tätigkeit in der Region Leipzig und in ganz Mitteldeutschland habe er sich ein exzellentes fachliches Netzwerk aufgebaut. Bantles Expertise im Krankenhauswesen stehe außer Frage, so Jonas weiter.

Stärkung der vorhandenen Einrichtungen

„Der Wechsel ist mir damals nicht leicht gefallen“, gibt der zukünftige Klinikgeschäftsführer zu. Deshalb freue er sich, dass er jetzt zurückkehre. Krankenhäuser stünden heute mehr denn je vor vielfältigen wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen. Für Bantle liegt der Fokus der weiteren Entwicklung der Standorte Borna und Zwenkau auf der Stärkung und dem Ausbau der vorhandenen Einrichtungen wie dem Onkologischen Zentrum, dem Gynäkologischen Tumorzentrum und dem Zentrum für ambulante Behandlungen. Zudem stehe der weitere Ausbau des Bildungszentrums auf der Agenda, so Bantle weiter.

Arbeit gewürdigt

Sana-Regionalgeschäftsführer Jonas würdigt die Arbeit von Bantles Vorgänger Meyer. Ihm sei es gelungen, die Zusammenarbeit mit den Kliniken in der Region auszubauen. „Sein Entschluss, wieder dauerhaft nah bei seiner Familie sein zu wollen, ist für mich persönlich zu 100 Prozent nachvollziehbar.“

500 Betten in Borna und Zwenkau

Die Sana Kliniken Leipziger Land verfügen in Borna und Zwenkau über 500 Betten. Sie haben zwölf Fachkliniken und mehrere Institute.

Von Nikos Natsidis