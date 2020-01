Aus Sicht der Stadt Kitzscher ist die Sache einfach: Weil er sich auf einem Straßengrundstück befindet, muss sich die Straßenbaubehörde um einen alten Brunnen in Dittmannsdorf kümmern. Die sieht das aber anders.

Abriss geplant - Alter Brunnen in Dittmannsdorf wird zum Zankapfel der Behörden