Alter Ölbunker am Bahnhof Pegau wird abgerissen

Noch im April wird die alte Bunkeranlage in der Wachenheimer Straße in Pegau abgerissen. Das rund 100 Quadratmeter große ehemalige Lager für Öl und andere Schmierstoffe befindet sich größtenteils oberirdisch, informiert der Bauamtsleiter Gunther Grothe. Der Fußboden liegt etwa einen Meter unterhalb der Erde. Den Auftrag zum Abriss des Kellers vergab der Stadtrat an die Tollwitzer Kies- und Recyclingwerke aus Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt) zu einem Preis von 68 000 Euro. Davon werden 90 Prozent aus dem Landesprogramm Brachenrevitalisierung gefördert.

In diesem Keller wurden Öl und Schmierstoffe gelagert. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit dem Abriss des Ziegelsteinbaus wird Platz für den Umbau des Bahnhofareals zu einem ÖPNV-Verknüpfungspunkt geschaffen. Es ist geplant, das Bahnhofsumfeld komplett neu zu gestalten und dort Bushaltestellen sowie Fahrrad- und Pkw-Stellplätze zu schaffen.

Von Kathrin Haase