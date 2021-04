Die Bruchteiche in Neukieritzsch sind beliebt bei Anglern, Spaziergängern und Sportlern. Das Areal liegt aber auch voller Reste vom Holzeinschlag. Auch Stämme von Bäumen mit einer gefährlichen Krankheit sind darunter.

Altes Holz an den Bruchteichen: Muss mehr Ordnung in den Wald bei Neukieritzsch?

