Altstadtfest Pegau und Dorffest Elstertrebnitz werden abgesagt

Pegau/Elstertrebnitz

Es sind die größten Partys, die die zwei Kommunen übers Jahr ausrichten. Die Veranstalter haben lange um die Neuauflagen gebangt. Nun jedoch geben sie die Hoffnung auf: Pegau und Nachbar Elstertrebnitz ziehen den Schlussstrich unter die Vorbereitungen für das Altstadtfest hier (4./5. September) und das Dorffest dort (21. bis 23. August). Damit wird aufgrund der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie in beiden Fällen eine langjährige Tradition unterbrochen.

Für Pegau Corona-Unwägbarkeiten zu groß

Pegau wollte zum 24. Mal feiern. Doch: „Das uns allen lieb gewordene Altstadtfest kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden“, bedauert Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Die Unwägbarkeiten für die Organisation und das Risiko sind einfach zu groß. Selbst wenn das Verbot von Großveranstaltungen über 1000 Beteiligte tatsächlich Ende August fällt. Es ist doch unklar, welche Hygieneregeln dann gerade gelten, so der Stadtchef. „Die Staatsregierung in Sachsen legt sich ja nicht länger fest.“ Die aktuelle Verordnung gilt nur bis zum 17. Juli.

Einschränkungen zerstören Flair vom Altstadtfest

„Wir wollen keine große Menschenansammlung auf engstem Raum provozieren“, so Rösel. Momentan müsste jeder Besucher namentlich erfasst und die Abstände eingehalten werden. Das ist praktisch kaum umzusetzen. „Sollen wir die Stadt abriegeln? Unser Altstadtfest lebt ja gerade auch auf den Hinterhöfen, in Gärten und Gewölbekellern. Das Flair wäre dann hin.“

Mit Pauke und Dudelsack: Musiker spielen für die Besucher 2019 auf. Quelle: Bert Endruszeit

Stadt hat langfristige Buchungen gekündigt

Um die Schausteller, die ja seit den Weihnachtsmärkten nichts verdient haben, tut es ihm leid. „Während andere, etwa die Gastronomie, nach und nach wieder arbeiten, geht hier gar nichts. Klar ist das traurig.“ Dennoch hat Pegau nun für diese und anderen Teilnehmer die langfristigen Buchungen gekündigt. „Wir selbst hatten keine größeren Anschaffungen vorgesehen, sodass wir kein Verluste haben dürften“, sagt der Bürgermeister. „Und das Geld, das wir einsparen, können wir im nächsten Jahr zur 925-Jahr-Feier der Stadt drauflegen.“

Rösel : Nichts riskieren und die Null halten

Pegau wolle kein Vorreiter sein und womöglich etwas vom Zaun brechen, so Rösel. „Wir sind froh, dass es bisher bei uns keinen Fall gab.“ Wenn etwas beim Fest passiert, kann das die ganze Stadt lahmlegen. Dabei werden jetzt ja gerade die Kindereinrichtungen auf Normalbetrieb hochgefahren. „Das ist ja auch wichtig für die Eltern.“ Er hält kein größeres Fest 2020 für möglich. „Ob wir es mit dem Weihnachtsmarkt versuchen, müssen wir sehen.“

Elstertrebnitz hat öffentlich mit Beschluss gekämpft

In Elstertrebnitz hatten sich die Gemeinderäte Anfang Mai und Anfang Juni mit Erhalt beziehungsweise Absage des 31. Dorffests beschäftigt. In beiden Fällen schoben sie hoffnungsvoll, um von möglichen Lockerungen zu profitieren, die Entscheidung weiter auf. Die fällte jetzt Bürgermeister David Zühlke ( CDU) – negativ.

Dorffest steht zu früh im Kalender

Der Gemeinde fällt die 1000-Leute-Grenze auf die Füße, da das Fest eine Wochen vorm (bisherigen) Ende der Frist geplant ist. „Zudem wäre die Zahl für Sonnabend und Sonntag wohl kein Problem“, so Zühlke. „Aber freitags sind wir sicher drüber.“ Zudem könne die kleine Kommune die aktuell „geltenden Hygienemaßnahmen wie etwa die Abstandsregelung, Sanitär, Mund- und Nasenschutz, Anwesenheitsliste aller Gäste zur möglichen Nachverfolgung nicht zu 100 Prozent umsetzen und einhalten“.

Ersatz Oktoberfest eher unwahrscheinlich

An den ins Spiel gebrachten Ersatz glaubt der Gemeindechef auch nicht mehr. „Wir müssen uns wohl von der Idee Oktoberfest verabschieden.“ Weil bis dahin ja kaum größere Veranstaltungen andernorts stattfinden werden, würde Elstertrebnitz vielleicht überrannt. „Das können wir nicht auffangen.“

Von Olaf Krenz