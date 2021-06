Am Hainer See kann man auf Hausschafe aus der Steinzeit treffen

Neukieritzsch

Seit einiger Zeit gibt es am Ostufer des Hainer Sees einen kleinen Aussichtshügel vor einem Drahtzaun. Wer dort verweilt, ein bisschen Geduld mitbringt und den Blick aufmerksam am Rand der Büsche entlangschweifen lässt, wird sie vielleicht entdecken: Soay-Schafe, vier Muttertiere, einen Bock und vier erst ein paar Wochen alte Lämmer.

Man muss aber wirklich Glück haben und ganz genau hinschauen. Denn eine Eigenschaft dieser alten, verwilderten Hausschaf-Rasse ist ihre wildbraune Färbung, mit der sie sich natürlich herrlich im Buschwerk auf dem sandigen Boden vor dem Ufer des Sees unsichtbar machen können.

Ganz alte Hausschaf-Rasse

Die Soay sind eine der ältesten Hausschaf-Rassen, die es gibt. Sie sollen noch dem Zuchtstand entsprechen, den Hausschafe um die 3000 bis 5000 Jahre vor Christus hatten. Damals, in der Jung- oder Neusteinzeit, entwickelten sich die Menschen von Jägern und Sammlern allmählich zu Hirten und Bauern. Die Heimat der Tiere ist eine Insel vor Schottlands Westküste, wo sie einst ausgewildert worden sein sollen.

Tierische Landschaftspfleger

Besitzer der Tiere ist Alexander Wolf. Der ist Chef zweier Firmen der Blau-Gruppe, die rund um den Hainer See agieren, und Betreiber eines eigenen Landwirtschafts- und Forstbetriebes. Im Spätsommer des vorigen Jahres hatte er gleich nebenan auf der Landzunge oder auch Halbinsel zwischen dem Hainer See und dem Haubitzer Becken vier Heidschnucken ausgesetzt.

Diese aus der Lüneburger Heide stammenden genügsamen tierischen Landschaftspfleger helfen seitdem auch hier, eine offene Landschaftsstruktur mit einheimischer Artenvielfalt zu schaffen und zu erhalten. Gehalten werden sie nach rein biologischen Prinzipien. Das heißt, erklärt Wolf, sie sollen sich nur von dem ernähren, was auf der Halbinsel wächst. Was nicht ausschließt, dass er in einem strengen Winter wie dem vorigen mit Heu nachhilft.

Nicht viel Glück mit den Lämmern

Der strenge Winter, in dem lange Schnee lag, und dem dann auch noch heftige Temperaturschwankungen folgten, setzte den Tieren beziehungsweise deren Nachwuchs tatsächlich zu. Die kleine Herde war wenig später mit dem Zukauf auf zehn Schafe und einen Bock erweitert worden. Neun Mutterschafe brachten insgesamt zehn Lämmer zur Welt. Von denen überlebten allerdings nur vier, bedauert Wolf: „Die Wetterkapriolen am Anfang des Jahres waren eine schwere Belastung.“

So richtig Glück hatte der Landwirt beim ersten Mal auch mit den Soays nicht. Zwar haben hier alle vier Mutterschafe gelammt, und die lustigen Kleinen springen munter über die Wiesen und zwischen den Büschen und Bäumen hindurch. „Es sind aber leider nur Böcke“, musste der Biolandwirt feststellen.

Für die Soay-Schafe hatte Alexander Wolf am Ostufer gleich neben der Landzunge weitere rund drei Hektar Uferland einzäunen lassen. Die lieben diese Landschaft, ist er überzeugt. „Hier gibt es Wasser, trockene Abschnitte und sumpfiges Gelände.“

Wiedehopf auf der Halbinsel gesichtet

Wenn es auch nicht allen Besuchern des Sees gefallen mag, dass die Halbinsel und die Uferzone daneben nicht mehr betreten werden können, so tut das der Natur doch gut. Meint jedenfalls Umwelt-Experte Frank Meisel, der Wolfs Zucht-Projekte fachlich begleitet. In dem knappen Jahr sei die Landschaft auf der Halbinsel schon offener geworden. Auch habe man einen Wiedehopf gesichtet. „Der braucht Ruhe“, sagt Meisel. Er hofft, dass auf der Landzunge bald ein Pärchen des seltenen Vogels brüten wird.

Die Schafe würden durch ihren Verbiss auch dabei helfen, eingewanderte Pflanzen, die nicht in die heimische Landschaft gehören, wieder zurückzudrängen. Und sie halten die angelegten Biotope aus Sand, Steinen und Holz frei, die Lebensraum für Zauneidechsen sind. Und nicht zuletzt, sagen Wolf und Meisel, sind die beiden Herden auch eine Attraktion für Wanderer und Radfahrer am See. Wenn die sich Zeit nehmen und genau hinschauen.

