In Borna dauert die Rotphase an der Kreuzung Pawlow-/Leipziger Straße außergewöhnlich lange. Weshalb nun Stadt und Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen Vor-Ort-Termin vereinbart haben.

Ampel an Bornaer Pawlowstraße: Rotphase ist reine Geduldsprobe

Kreuzung zur A72 - Ampel an Bornaer Pawlowstraße: Rotphase ist reine Geduldsprobe

Kreuzung zur A72 - Ampel an Bornaer Pawlowstraße: Rotphase ist reine Geduldsprobe