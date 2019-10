Anfechtung der Bornaer Stadtratswahl führt zum Massenprozess

Borna

Es könnte fast ein wenig aussehen wie bei einem der Schauprozesse, wie sie geschichtskundige Zeitgenossen von Filmaufnahmen in den 30er- oder auch 50er-Jahren kennen. Dabei wäre das ein mehr als nur hinkender Vergleich. Immerhin aber wird es in Borna einen „ Massenprozess“ geben, wie es Dirk Tolkmit, Sprecher des Verwaltungsgerichts Leipzig, sagt.

Am 27. November, wenn die Klage des CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke gegen die Rechtmäßigkeit der Stadtratswahl in Borna am 26. Mai verhandelt wird – im großen Saal des Goldenen Stern.

Bornaer Stadträte dürfen Rechtsbeistand mitbringen

Dazu werden alle 22 gewählten Stadträte eingeladen. Und die haben, sofern sie das wollen, das Recht, jeweils einen Rechtsbeistand mitzubringen. Allein deshalb wird für die Verhandlung mehr Platz gebraucht, als er in den Räumen des Verwaltungsgerichts in der Leipziger Rathenaustraße zu finden ist. Deshalb findet die Verhandlung vor Ort, also in Borna statt.

Im Verwaltungsgericht Leipzig reicht der Platz für den Massenprozess nicht aus. Quelle: Julia Tonne

Wübbeke gegen das Bornaer Landratsamt

Im Kern geht es darum, dass Wübbeke gegen das Landratsamt als diejenige Behörde klagt, weil sie die Stadtratswahl für rechtens befunden hat. Weil daran mit Reinhard Jöricke ( AfD) jemand teilgenommen habe, der –Wübbeke zufolge – unrechtmäßig an der Kandidatenaufstellung der AfD mitgewirkt habe, ist der CDU-Frontmann, selbst Rechtsanwalt, vors Verwaltungsgericht gezogen.Jöricke sei zum Zeitpunkt der Nominierung der AfD-Stadtratskandidaten noch nicht Einwohner von Borna gewesen. Jöricke hingegen bestreitet das.

Stadtrat Roland Wübbeke klagt gegen das Landratsamt, weil es die Stadtratswahl in Borna anerkannt hat. Quelle: Jens Paul Taubert

Bornaer Stadträte können sich beteiligen

Die zur Verhandlung eingeladenen Stadträte können sich allesamt am Verfahren beteiligen, etwa mit Anträgen oder auch mit Äußerungen während der Verhandlung. Dann allerdings könnte es sein, dass die einzelnen Stadträte auch zur Kasse gebeten und an den Verfahrenskosten beteiligt werden.

Aufwendiges Verfahren in Borna

Das aufwendige Verfahren im Goldenen Stern ist nicht das erste seiner Art im Landkreis Leipzig. Vergleichbares gab es nach Angaben von Gerichtssprecher Tolkmit bereits im Rahmen eines Verfahrens gegen den Abwasserzweckverband. Als es um den Anschlusszwang für Kleinkläranlagen ging, fand zudem eine Verhandlung vor Ort in Geithain statt.

Um ihn geht es: Stadtrat Reinhard Jöricke von der AfD hätte nicht gewählt werden dürfen, weil er damals noch nicht in Borna wohnte, sagt CDU-Mann Wübbeke. Quelle: Jens Paul Taubert

Begründung erst Wochen später

Die Verhandlung am 27. November beginnt 14 Uhr. Deshalb ist es gut möglich, dass an diesem Tag kein Ergebnis mehr bekanntgegeben wird,so der Gerichtssprecher. Die eigentliche Urteilsverkündung nebst Begründung werde ohnehin erst Wochen später veröffentlicht.

Beschlüsse des Stadtrates behalten Rechtskraft

Sollten die Richter der Klage von Wübbeke am Ende stattgeben, stünden Neuwahlen für den Bornaer Stadtrat an. Die aktuelle Legislaturperiode würde sich aber nicht verändern. Sie endet regulär im Juni 2024. Und die Beschlüsse, die der bisherige Stadtrat bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts gefasst hat, wären keineswegs Makulatur. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke): „Die hätten in jedem Fall Rechtskraft.“

