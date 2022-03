Borna

Der 25. Februar wird künftig sein zweiter Geburtstag sein. An diesem Tag überlebte Steve Meiling den Beschuss durch russische Soldaten. Sie feuerten Mörsergranaten auf den 42-Jährigen aus Borna ab, als er 28 Kilometer vor Kiew war. Der Bornaer Feuerwehrmann war dorthin aufgebrochen, um seine Frau Anna und deren Sohn Sascha aus der umkämpften ukrainischen Hauptstadt nach Deutschland zu holen. Vor knapp zwei Wochen war er zurückgekommen. Am Donnerstag hat er sich im Bornaer Rathaus den Fragen der Presse gestellt.

Steve Meiling bei der Pressekonferenz im Ratssaal des Rathauses in Borna, rechts Stadtwehrleiter Kai Noeske. Quelle: Jens Paul Taubert

Niemand hätte ihn aufhalten können

Wohl niemand und nichts hätte Meiling aufhalten können, als er am Morgen des 24. Februar vom russischen Überfall auf die Ukraine erfuhr. Da hatte er Nachtschicht im Zwickauer VW-Werk. Für ihn war es keine Frage, dass er sich nach nur wenigen Stunden Schlaf ins Auto setzt und Richtung Osten fährt. Gegen Mitternacht passierte er die polnisch-ukrainische Grenze. Acht Stunden später passierte es dann.

Auto im Straßengraben

„Vor mir fuhren zwei ukrainische Autos rückwärts“, sagt er. Als auch er in diesem Moment umkehren wollte, traf ihn ein russisches Geschoss. Meilings Auto landete im Straßengraben; als er später stürzte, verlor er sein Handy.

Andrang am Donnerstag im Bornaer Rathaus, als sich der Bornaer Feuerwehrmann Steve Meiling (hinten, M.) zu seinen Erlebnissen in der Ukraine äußert. Quelle: Jens Paul Taubert

Krankenhaus als Angriffsziel der russischen Armee

Ukrainer wollten ihn zunächst ins Krankenhaus der Bornaer Partnerstadt Irpin bringen. „Aber das ging nicht, das war für ukrainische Soldaten reserviert“, so Meiling am Donnerstag im Ratssaal des Bornaer Rathauses. Stattdessen wurde der Mann, der seine Frau Anna erst im Januar geheiratet hatte, in die Klinik der 13 000-Einwohner-Siedlung Borodjanka gebracht.

Und er bekam dort mit, dass sich die Russen keineswegs an die international üblichen Gepflogenheiten halten, denen zufolge Krankenhäuser im Krieg nicht beschossen werden. Das Krankenhaus wurde zum Angriffsziel der russischen Armee. „Wir waren dann im Keller.“ So wie auch viele Frauen, die zur Entbindung ins Krankenhaus gekommen waren.

Der Bornaer Feuerwehrmann Steve Meiling berichtet über seine Fahrt in die Ukraine. Neben ihm die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), die mehrfach ukrainische Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt hat. Quelle: Jens Paul Taubert

Skepsis im Krankenhaus

Als Meiling ins Krankenhaus eingeliefert worden war, war er allerdings zunächst auf Skepsis gestoßen. Dafür hat er im Nachhinein sogar Verständnis. „Ich bin schließlich kein Ukrainer.“ Stattdessen hätte er schließlich auch ein Spion sein können. Das aber klärte sich schnell auf.

Kontaktaufnahme über Facebook

In dieser Zeit gelang es Steve Meiling, über das Handy eines Arztes und Facebook Kontakt zu seiner Frau aufzunehmen. Später bekam er dann ein eigenes Telefon.

Freudentränen geflossen

Und dann kam der Moment, als er Ehefrau Anna, die Deutschland vor einigen Wochen wegen des Ablaufs ihres Visums verlassen musste, wieder in die Arme schließen konnte. „Da sind Freudentränen geflossen.“

Am Ende gelang es, Meiling, Anna und Sohn Sascha sowie die Schwägerin mit Kind und Tante sowie seinen behandelnden ukrainischen Arzt an die polnische Grenze zu bringen, vorbei an mindestens 20 Kontrollpunkten. „Dabei wussten wir niemals, ob es Ukrainer oder Russen waren.“ An der Grenze selbst dauerte es dann noch einmal einen Tag, bevor Meiling und seine Begleiter in Polen von drei Bornaer Feuerwehrleuten in Empfang genommen werden konnten.

Meiling fühlt sich gesund

Jetzt ist er froh, in Borna zu sein. Er wurde er zunächst hier in der Sana-Klinik und später in der Leipziger Universitätsklinik behandelt. Er fühlt sich gesund und geht davon aus, dass er in Zukunft auch wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Borna aktiv sein kann. Die Splitter, die er nach wie vor im Kopf hat, „bedürfen aber ständiger Kontrolle“. Sie sind bleihaltig, und deshalb muss Meiling alle drei Monate zum Arzt.

Sprachkurs und Schulbesuch

Mit Gattin Anna und Sohn Sascha muss er jetzt erst einmal in Ruhe in Borna ankommen. Anna Meiling will einen Sprachkurs belegen. Sascha besucht bereits die Schule.

Von Nikos Natsidis