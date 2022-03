Angeschossener Bornaer Feuerwehrmann in der Universitätsklinik Leipzig

Borna

Erfreuliches Lebenszeichen von Steve Meiling: Der Bornaer Feuerwehrmann, der auf der Fahrt nach Kiew beschossen worden war, ist mittlerweile in der Universitätsklinik Leipzig. Meiling war in der vorigen Woche zunächst zur ukrainisch-polnischen Grenze gebracht worden, von wo aus er in die Bornaer Sana-Klinik transportiert wurde.

Gründlich untersucht

„Ich warte auf die Ergebnisse“, erklärt der 42-Jährige am Telefon gegenüber der LVZ. Er wurde in Leipzig gründlich untersucht, weil er Granatsplitter im Kopf hatte und wohl noch hat. Er habe starke Schmerzen gehabt, könne aber mittlerweile aufstehen. Meiling war kurz nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine in Richtung Kiew gefahren war, um seine Ehefrau Anna, ihren Sohn Sascha und weitere Familienmitglieder nach Deutschland zu holen.

Auto und Handy abgenommen

Er war am 25. Februar kurz vor der ukrainischen Hauptstadt beschossen worden, wobei ihm auch Auto und Handy abgenommen worden waren. Wegen der Verletzungen war er ins Krankenhaus in der Siedlung Borodjanka eingeliefert worden, wo er den Krieg ebenfalls unmittelbar erlebt hatte, weil auch das Krankenhaus unter Beschuss gestanden hatte.

Pressekonferenz geplant

Mittlerweile sind die Ehefrau und der Sohn sowie ihre Schwester und deren Kinder ebenso in Borna angekommen. Weitere Einzelheiten will Meiling im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben.

Von Nikos Natsidis