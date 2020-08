Anglerlatein an den Bruchteichen Neukieritzsch

Neukieritzsch

Große Fänge geben die Bruchteiche in Neukieritzsch nicht her, und dennoch sind sie ein beliebtes Angelgewässer, in dem manche Prachtexemplare schwimmen. Dort einen Hecht von 93 Zentimetern Länge oder einen stattlichen Karpfen herauszuholen, sei aber schon ein Glücksfall, sagen die Experten. Vielmehr tummeln sich in den Gewässern eher kleinere Speisefische. „Wir angeln hier meist Karpfen, Hechte, Aale oder Karauschen“, verrät Gerd Janietz. Dabei sei es eher die Ausnahme, wenn ein Fisch übergebührliche Ausmaße hat, berichtet er und fügt schmunzelnd hinzu, dass mancher spektakuläre Fang eher dem Anglerlatein zuzurechnen sei. „Immerhin führt jeder Sportfreund genau Buch, in dem er seine Fänge auflistet.“

Nachtangeln ist heute die Ausnahme

Gerd Janietz selber hat mit dem Angeln 1962 begonnen, was ihn seitdem nicht mehr losließ. „Es ist ein schönes Hobby, bei dem ich die Ruhe genießen kann.“ Vor Jahren gehörte das Angeln bis zum Morgengrauen für ihn mit dazu. Jetzt im Alter sei das eher die Ausnahme. „Auch wenn ich mal nichts fange, so wie heute, habe ich trotzdem meinen Spaß und komme mit den anderen Anglern ins Gespräch. Deren Fang ist genauso spärlich ausgefallen wie meiner“, lacht er.

Angeln am heißesten Tag des Jahres

Eigentlich war für Freitagabend Nachtangeln angesagt. Doch die meisten Angelfreunde begnügten sich damit, in den Nachmittagsstunden bis zur Abenddämmerung die Rute auszuwerfen, darunter auch Steffen Trzebinsky. Er glaubt, dass vielen Angelfreunden die Temperaturen am heißesten Tag des Jahres zu viel waren und sie deshalb schon am Nachmittag zusammenfanden. „Ich halte es auch bei größter Hitze aus, und selbst Regen hält mich vom Angeln nicht ab“, sagt er. Einige Angelsportfreunde, die zum harten Kern gehören, waren ebenfalls mit dabei.

Die Ruhe und beschauliche Natur der Neukieritzscher Bruchteiche zieht viele Anglerfreunde an. Quelle: René Beuckert

Ruhe an den Neukieritzscher Bruchteichen

Seit Kindesbeinen ist Trzebinsky mit dem Fischfang vertraut. Die Beschaulichkeit und Ruhe an den Bruchteichen möchte er nicht missen, obwohl er genauso in Fließ- und Seegewässern seine Angelrute auswirft. „Jedes Gewässer hat seine Eigenheiten. Flussfische sind kräftig, da muss man manchmal ganz schön ziehen, um den Fang rauszuholen“, erzählt er. Vor allem sei es die landschaftlich schöne Gegend an den Bruchteichen, die ihm gefalle, und die nahezu gleichbleibende Wasserqualität, da ein Zulauf bestehe.

Nur ein kleiner Fisch im Kescher

Nur einige Meter hat Familie Opitz ihre Angelruten ausgeworfen. Für sie ist es ein schönes Erlebnis und Entspannung zugleich, gemeinsam am Wasser zu sitzen. Der elektronische Bissanzeiger signalisiert ihnen den Fisch am Haken. „Doch manchmal, wenn ich noch klassisch mit dem Schwimmer angle, schaue ich mehr aufs Wasser. Einen großen Fang habe ich heute nicht gemacht“, erzählt Denny Opitz und deutet auf den Kescher im Wasser, in dem dieses Mal nur ein kleiner Fisch zappelt.

