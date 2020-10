Anglerverband errichtet Toilette am Haselbacher See

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Für dieses Jahr dürfte der größte Ansturm vorbei sein. Da kann der Anglerverband Leipzig langsam testen, wie sein neuestes Angebot am Badebereich des Haselbacher Sees angenommen wird. „Wir haben eine barrierefreie Trockentoilette errichten lassen“, sagt Geschäftsführer Friedrich Richter. „Das ist jetzt vom Niveau her besser als mit Dixie-Klos.“ Wer vom Parkplatz bei Ramsdorf durch den Wald direkt zum Nordstrand geht, muss sich nach rechts wenden und erreicht sie von dort nach etwa 100 Meter.

Selbst wenn viele nicht gern darüber sprechen, ist es ein wichtiges Thema: die Not mit der Notdurft. Damit sie gar nicht erst aufkommt, soll die Tür nicht abgeschlossen werden – von außen. Damit auch Spaziergänger in kühleren Monaten hier ihrem Bedürfnis nachgeben können, ohne sich in den Wald schlagen zu müssen.

Der Anglerverband Leipzig hat eine Trockentoilette am Nordstrand seines Haselbacher Sees bei Ramsdorf (Stadt Regis-Breitingen) errichten lassen. Das Projekt kostet über 13 400 Euro und wird zum Großteil über das Leader-Regionalbudget gefördert.

Förderung über Leader-Regionalbudget

„Wir haben drei, vier Exemplare am Störmthaler See stehen sehen, die gehören dort der Gemeinde Großpösna“, so Richter. Die Organisation liegt beim Kommunalen Forum Südraum Leipzig, das sich als Zweckverband von zwölf Städten und Gemeinden um die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft kümmert. Aus dem Regionalbudget der europäischen Leader-Förderung hat der Anglerverband rund 11 000 Euro erhalten. „Das Vorhaben kostet 13 400 Euro plus der Betonsockel“, erklärt Christian Kötter, der als Projektkoordinator für die Seenlandschaft rund um die Messestadt zuständig ist.

Wie die Trockentoilette arbeitet

Klar, ein vollautomatisches Sanitär-Modul ist die neue Toilette nicht. Aus Kostengründen (sonst etwa zehnfacher Preis) und wegen des fehlenden Anschlusses an die öffentliche Kanalisation. Doch wenn sich jeder Nutzer entsprechend der Etikette benimmt, sollte es funktionieren, hoffen die Akteure des Verbandes. Die Ausscheidungen werden in einem eingegrabenen Tank gesammelt, aus dem Flüssiges über einen Abzug verdunsten und in dem Festeres eben trocknen soll. Je nach Erfordernis müssen die „Auffangkörbe“ geleert werden.

Hergestellt wird der Lokus vom französischen Unternehmen Kazuba. Den deutschen Vertrieb übernimmt die Firma Nowato aus Frankfurt/Main, deren Projektleiter Stefan Tietze für den Aufbau am See verantwortlich gewesen ist. Seinen Angaben nach ist das hiesige Exemplar für 30 „große Geschäfte“ am Tag ausgelegt; dann könne die Trocknung ordnungsgemäß vonstatten gehen. Chemikalien werden nicht verwendet.

Keine Extra-Kosten für Nutzer

Einen Münzer, der den Zutritt nur nach Geldeinwurf ermöglicht, hat der Anglerverband nicht anbringen lassen. „Unser Aufwand muss von den Parkgebühren abgedeckt werden“, meint Geschäftsführer Richter. Möglicherweise wird dann der (Imbiss-)Pächter mit für die Toilette verantwortlich sein. Das müsse noch geklärt werden. Aktuell wird ein neuer Betreiber gesucht, weil der bisherige aus gesundheitlichen Gründen aussteigt.

Von Olaf Krenz