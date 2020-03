Angst vor Hochwasser: Sanierung der Neuen Gösel bei Rötha

Rötha/Oelzschau/Pötzschau

Wie geht es weiter an der Neuen Gösel? Darum sollte es eigentlich am 23. März abends in Oelzschau auf einer Informationsveranstaltung gehen. Der Bergbausanierer LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft) wollte erklären, was er hinsichtlich des Hochwasserschutzes an dem Flüsschen tun will. Die Veranstaltung ist – wie so viele – gestrichen worden.

Die neue Gösel gibt es nur wegen des einstigen Tagebaus Espenhain. Früher, als es den Tagebau und den jetzigen Störmthaler See nicht gab floss die Gösel direkt in die Pleiße. Wegen des Tagebaus wurde in den sechziger Jahren die Neue Gösel angelegt, die seitdem südlich am einstigen Tagebau vorbei fließt und bei Rötha in die Pleiße mündet.

Diese neue Gösel wäre beim letzten großen Hochwasser 2013 beinahe über die Ufer und die Deiche getreten. Die Feuerwehr war schon in Bereitschaft. Seitdem wächst die Furcht, es könnte noch schlimmer kommen. Denn: Sollte es mal wieder viel Wasser geben, könnte das kaum ungehindert ablaufen.

Wasser zwängt sich durch allerlei Gestrüpp

Warum das so ist, zeigen Jens Dittrich aus Pötzschau und der Röthaer Hans Joachim Keil direkt am Ufer. Die beiden Stadtratsmitglieder haben maßgeblich mit dafür gesorgt, dass die Gösel jetzt auf der Tagesordnung steht und die LMBV den Anwohnern erklären wollte, was sie zu tun gedenkt.

Die Neue Gösel: idyllisch aber gefährlich. Quelle: André Neumann

Durch das dichte Gestrüpp ist es schwierig, überall einen Blick auf das Wasser zu erhalten. Von der Brücke kurz vor dem Ortseingang Großpötzschau schaut man vor allem auf weit ausufernde Weiden, andere Sträucher und Unmengen Schilf, durch das sich das Wasser zwängen muss. Einige Bäume stehen so dicht an der Brücke, dass Hans Joachim Keil befürchtet, deren Wurzeln könnten den Brückenpfeiler schädigen. „Wenn es mal wieder Starkregen gibt, sind das hier alles Staustufen “, sagt er.

LMBV plant naturnahe Umgestaltung

„Der künstlich angelegte Göselkanal ist zu breit, verlandet und wächst zu“, fast Keil das Problem zusammen. Nahezu die einzige Stelle, an der die Gösel zwischen Oelzschau und ihrer Mündung ungehindert fließen kann, sind die paar Meter unter der Brücke der Staatsstraße 242 zwischen Espenhain und Störmthal. Danach setzt sich flussabwärts das Bild völliger Verwucherung fort.

Zur Galerie Die Neue Gösel ist fast auf ihrem gesamten Verlauf verkrautet und zugewuchert von Büschen und Bäumen. Die LMBV plant eine naturnahe Umgestaltung.

Weil die Neue Gösel eine Folge des Braunkohlebergbaus ist, ist deren Umgestaltung eine Aufgabe der LMBV. Der Bergbausanierer spricht von einer naturnahen Umgestaltung, die er vornehmen wolle. Laut Mitteilung der LMBV hätten im März Kartierungsarbeiten begonnen. Mindestens ein Jahr lang sollen in einem Streifen jeweils 25 Meter beidseits des Flusses unter anderem Brutvögel, Zug- und Rastvögel, Amphibien, Reptilien, Libellen, Käfer sowie Fledermäuse erfasst werden.

Planungen beginnen erst im kommendem Jahr

Im Oktober sollen Vermessungen beginnen, dann werden rechts und links der neuen Gösel jeweils 50 Meter einbezogen. Frühestes im Frühjahr 2021 sollen die Planungen für die eigentlichen Arbeiten beginnen. Bis wirklich das Flussbett durchlässiger gemacht wird, kann es also noch lange dauern. Laut LMBV sollen sich die Arbeiten auf das vorhandene Flussbett beschränken.

Eine Ausnahme davon seien Hochwasserschutzmaßnahmen für die Ortschaften. Dafür würden schon Planungsarbeiten laufen. Was genau die LMBV vorhat, sollte auf der Versammlung am Montagabend vorgestellt werden. Die ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Der LVZ wollte die LMBV vor einem neuen Termin keine Details ihrer Vorhaben nennen.

Hans Joachim Keil und Jens Dittrich können sich über diese Zurückhaltung nur wundern. Ihnen dauert der Vorgang ohnehin schon viel zu lange. Dittrich: „Seit rund einem Jahr versuchen wir, die LMBV dazu zu bewegen, an der Neuen Gösel etwas zu tun“.

Lesen Sie auch:

LMBV hat beginnt bei Borna ein Großprojekt

Von André Neumann