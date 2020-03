Bürgermeister Maik Kunze (CDU) hat in der Groitzscher Stadtratssitzung die Anmeldezahlen für die drei Schulen genannt. Auch wenn die Bestätigung vom Landesamt für Schule und Bildung noch aussteht, ist mit mehr Schülern zu rechnen.

Anmeldezahlen an Groitzscher Schulen steigen

