Anmeldung öffnet: Lutherlauf von Altenburg nach Borna

Borna

Von Donnerstag (5. März) an können sich Läufer für den traditionellen Lutherlauf sowie die Lutherwanderung von Altenburg nach Borna anmelden. Beide Veranstaltungen finden wie in den Jahren zuvor am letzten Sonnabend im August, am 29. August, statt. Insgesamt haben 95 Läufer und Wanderer die Möglichkeit, sich auf die eine oder andere Weise auf der historischen Strecke in Bewegung zu setzen, die der Reformator Martin Luther einst auf dem Weg ins heimatliche Wittenberg zurückgelegt hat.

Luther verfasste in Borna Aschermittwochbrief

Dass die Anmeldeportale für die Veranstaltung in jedem Jahr am 5. März geöffnet werden, hat seinen Grund. An diesem Tag verfasste Luther in Borna seinen berühmten Aschermittwochbrief – und zwar im Jahr 1522, als er sich an seine Landesherren, den sächsischen Kurfürsten Friedrich, der Weise, wandte. Dass jeweils 95 Läufer und Wanderer an der sportlichen Veranstaltung teilnehmen, erklärt sich ebenfalls mit Luther – mit seinen insgesamt 95 Thesen, die er 1517 an die Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll.

Von Altenburg nach Borna

Der Startschuss für den Lutherlauf fällt direkt vor der Brüderkirche im Altenburger Zentrum. Anmeldungen für den Lutherlauf und die Lutherwanderung sind unter www.borna.de/lutherlauf und www.borna.de/lutherwanderung sowie direkt in der Touristinformation in der Alten Wache am Bornaer Markt möglich.

Lesen Sie auch:

Von nn