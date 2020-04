Annett Schmid vierte Frau im Stadtrat Regis

Regis-Breitingen

Der neue Bürgermeister in Regis-Breitingen bringt Veränderungen für den Stadtrat mit sich. Als Rathaus-Chef in der Pleißekommune übernimmt Jörg Zetzsche (Wählervereinigung Freie Wähler) automatisch den Vorsitz des Gremiums. Seinen bisherigen normalen Abgeordnetenplatz nimmt ein Nachrücker ein. Im Ergebnis verschiebt sich das Kräfteverhältnis ein wenig, aber vielleicht entscheidend.

Ersatzperson der Freien Wähler rückt nach

Entsprechend der Sächsischen Gemeindeordnung „rückt der als nächste Ersatzperson festgestellte Bewerber“ in den Stadtrat nach. Die Freien Wähler Regis-Breitingen hatten für die Kommunalwahl im Mai 2019 acht Kandidaten auf ihrer Liste, von denen Zetzsche (332 Stimmen), Mario Fritzsche (177) und Martin Lichtenstein (151) sofort den Sprung ins Kommunalparlament geschafft hatten. Die anderen fünf gelten, da zunächst kein Hinderungsgrund festgestellt worden war, als Ersatzpersonen – also als mögliche Nachrücker entsprechend ihrer Stimmenzahl.

Annett Schmid ist Neuling in der Lokalpolitik

Als Gesamtvierte der Wahlliste wurde nun Annett Schmid (111) wegen der Übernahme des Mandats gefragt. Und die 45-Jährige machte erneut keinen Hinderungsgrund geltend. Nach dem Feststellungsbeschluss des Stadtrates verpflichtete der nur wenige Minuten zuvor auf sein Amt vereidigte Bürgermeister Zetzsche nun Schmid zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten als Abgeordnete. Für sie ist es die erste ehrenamtliche Tätigkeit in der Lokalpolitik. Sie hatte mit ihrem Engagement überhaupt erst vor rund 14 Monaten begonnen, als der aus der CDU ausgetretene Zetzsche die Gruppierung Freie Wähler vor Ort initiiert hatte.

Annett Schmid wuchs in Regis-Breitingen auf und lernte dann Buchhalterin. Nach 15 Jahren in Nürnberg kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. Aktuell ist sie Studienreferendarin, um künftig als Grundschullehrerin arbeiten zu können. Mit ihr sitzen nun vier Frauen im Kreis der 16 Stadträte.

Neues Zünglein an der Waage im Stadtrat

Mit dem Wechsel auf dem Bürgermeister-Posten könnte das Zünglein der Waage bei engen Stadtratsbeschlüssen anders ausschlagen als zuletzt. Sitzen doch im Gremium zwar weiterhin acht Abgeordnete der Parteien FDP, CDU, SPD und Die Linke sowie ebenfalls acht für die Wählervereinigungen Freie Wähler, „Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain“ und Siedler-Verein. Allerdings kommt die womöglich alles entscheidende 17. Stimme nicht mehr von Wolfram Lenk ( Die Linke), sondern seinem Nachfolger Jörg Zetzsche. In der Regel jedoch fällt ein Votum auf dieser lokalen Ebene nicht nach einem solchen Lager-Denken aus.

