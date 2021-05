Anonym: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Pegaus Bürgermeister Frank Rösel

Pegau

Erneut sorgt in der Stadt Pegau ein anonymes Schreiben für Ärger. Diesmal steht nicht die Feuerwehr im Fokus von Anschuldigungen, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Vielmehr rückt nun Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in den Mittelpunkt. Gegen diesen liegt eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt vor. Die LVZ hat eine Kopie des Schreibens erhalten.

Nicht öffentliche Beratungen zu Rewe in Groitzsch

Konkret wird in dem anonymen Brief Rösel dafür kritisiert, dass er bei dem Thema Rewe-Projekt in Groitzsch und den entsprechenden Klagen der Stadt Pegau gegen den Neubau die Öffentlichkeit außen vor lässt. Die Beratungen sowie Beschlussfassungen sollen „rechtswidrig im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzungen“ durchgeführt worden sein. „Hier kann man auch davon ausgehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ein Mitspracherecht hätten, dass diese Klagen nicht zustande gekommen wären“, wird in dem Schreiben formuliert.

Anonymer Brief stammt von Pegauer Stadtrat

Der Kreis der möglichen Verfasser lässt sich auf 18, vielleicht nur 15 Personen einschränken – wenn den Zeilen zumindest in diesem Punkt glauben geschenkt wird. „Ich bin Stadtrat in Pegau“, heißt es gleich zu Beginn. Dem Gremium gehören, ohne Bürgermeister, eben 18 Abgeordnete an; wobei drei Frauen sind.

Der Schreiber nennt aber seinen Namen nicht, weil er Sachverhalte aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung Anfang Mai schildert, was ihm nicht gestattet ist. Konkret moniert der Verfasser der Beschwerde, dass ein Schreiben des Rechts- und Kommunalamts des Landkreises Leipzig zum Thema Klagen gegen die Baugenehmigung von Rewe eben nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wurde. Und dieses offenbare „erhebliche Zweifel an der Tauglichkeit des Herrn Rösel als Bürgermeister der Stadt Pegau“.

Vergleich zur Thematik Mineralstoffdeponie

Als Vergleich zieht der Beschwerdeführer den Umgang mit der Klage gegen die geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord heran. Hierzu sei jederzeit die Öffentlichkeit informiert worden, habe es Beratungen und Beschlüsse in den öffentlichen Sitzungen des Stadtrates gegeben. „Einmal legt Bürgermeister Rösel die gültigen Gesetze und Regelungen (2016 Klage Mineralstoffdeponie) so aus, dass die Bürgerinnen und Bürger vollumfänglich informiert wurden..., und einmal legt er den fast gleichen Sachverhalt (Klagen Baugenehmigung Rewe) so aus, dass die Bürgerinnen und Bürger keinerlei Einblick in die Beratungen und Beschlussfassungen erhalten haben.“

Landratsamt prüft Sachverhalt und Protokolle

Wie das Landratsamt in Funktion als Kommunalaufsicht mitteilt, geht es den bemängelten Sachverhalten nach. „Dazu müssen zunächst die Protokolle der Sitzungen angefordert und ausgewertet werden“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises, mit. Rösel selbst wollte sich gegenüber der LVZ zu den Vorwürfen nicht äußern: „Dazu sage ich grundsätzlich nichts.“

Anonyme Kritik an Feuerwehrwahl 2020

Im vergangenen Jahr hatte bereits ein anonymes Schreiben, ähnlich aussehend wie das aktuelle, in Pegau Verwirrung bei der Feuerwehr gestiftet. Darin war Mitte Juli nach der Neuwahl von Wehrleitung und Feuerwehrausschuss deren Annullierung gefordert worden. Unter anderem waren vermeintliche Verstöße gegen die Feuerwehrsatzung angeprangert und unterdrückte Kandidaturen kritisiert worden.

Anschuldigungen und Vorwürfe hatten für Entsetzen in der Truppe gesorgt. Schließlich hatte das Landratsamt, dem Wehrleitung und Bürgermeister Unterlagen zur Prüfung vorgelegt hatten, die vorgebrachten Einwendungen in Gänze zurückgewiesen.

Von Julia Tonne