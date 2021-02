Anschaffung neuer Telefone im Bornaer Rathaus vertagt

Borna

Brieftauben werden in der Bornaer Stadtverwaltung demnächst sicher nicht zum Einsatz kommen. Fakt ist allerdings, dass die Telefonanlage im Rathaus und im Verwaltungsgebäude An der Wyhra in die Jahre gekommen ist. Sie stammt aus dem Jahr 2004, weshalb beim heutigen Entwicklungstempo der Kommunikationstechnik fast schon von einer historischen Anlage die Rede sein kann. Dennoch fasste der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung keinen Beschluss zur Anschaffung einer neuen Anlage. Für die Vertagung des Themas auf Antrag der AfD-Fraktion fand sich eine Mehrheit.

Gesamtkosten von 200 000 Euro

Grund dafür waren nach Überzeugung der Stadtratsmehrheit die Gesamtkosten von 200 000 Euro für eine neue Telefonanlage. CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke fehlte es an einer ausreichenden Begründung für die Bewilligung der Gelder. „Wenn Home-Office in der Verwaltung nicht möglich ist, brauchen wir so eine Anlage auch nicht.“ Und weiter: „Insbesondere, wenn wir keinen gültigen Haushalt haben.“ Der Antrag müsse mit Zahlen unterlegt werden.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leasing nicht möglich

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) verwies darauf, „dass alle Telefongeräte ausgebucht werden“. Zudem sei Home-Office für einige Verwaltungsmitarbeiter möglich, für viele aber nicht. Leasen lasse sich eine neue Telefonanlage nicht, das habe die Kämmerei geprüft, so Luedtke auf einen Vorschlag von Frank Preußler („Bürger für Borna“/BfB). Sein Fraktionskollege Bernd Schröter erklärte, „es steht außer Frage, dass wir die Kommunikationstechnik auf den neusten Stand bringen müssen“. Deshalb erweise es sich als Problem, dass der neue Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 nicht noch im letzten Jahr beschlossen wurde. Der frühere Oberbürgermeister erklärte, „es ist nicht klar, dass das heute beschlossen werden muss“.

Thema von der Tagesordnung genommen

Der AfD-Fraktionsvorsitzende René Dietze griff das auf. Darüber müsse noch im Haushaltsausschuss beraten werden. Er beantragte, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Dafür gab es im Stadtrat eine Mehrheit.

Von Nikos Natsidis