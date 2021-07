Anschlag mit Pyrotechnik auf Fahrzeug in Lobstädt

Neukieritzsch/Lobstädt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag gegen 0.20 Uhr in Lobstädt einen Transporter Ford Transit mittels Pyrotechnik beschädigt. Laut Polizei parkte das Fahrzeug vor einer Hauseinfahrt in der Altenburger Straße. Der Sprengsatz, der laut Polizeidirektion Leipzig unter das Auto geworfen wurde, beschädigt nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Hausmauer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, heißt es weiter. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurden aufgenommen.

Von LVZ