Anstehende Sperrung: Risse am Rundweg bei Kitzscher werden immer größer

Ausflügler und Sportler, die am Bockwitzer See unterwegs sind, müssen sich an dessen Nordseite in acht nehmen. Vor allem, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Denn der Rundweg ist hier direkt in einer Gefällestrecke, die bergab gern zügig befahren wird, defekt und teils gesperrt.

Bauzäune sperren den Weg über eine gewisse Strecke ab, Radfahrern bleibt ein schmaler Streifen, oder sie müssen ganz auf den unbefestigten seeseitigen Rand ausweichen. Bergab werden Radfahrer aufgefordert, abzusteigen. Wer von unten kommt, wird darauf hingewiesen, dass der Weg nicht durchgehend nutzbar sei. Risse sind farblich und mit Ziffern markiert.

Rissbildung schon seit über fünf Jahren

Zuständig für den Tagebau-Restsee und die umlaufenden Wege ist immer noch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft ( LMBV). Deren Sprecherin Claudia Hermann teilte der LVZ jetzt auf Anfrage mit, dass die Rissbildung im Asphalt dieses Weges schon seit über fünf Jahren, seit Oktober 2014 beobachtete werde.

Die Risse im Asphalt werden überwacht. Quelle: André Neumann

In dieser Zeit hat sich die Situation verschlechtert. Die Risse wurden breiter, außerdem setzte sich der Asphalt. Deswegen entschied die LMBV, den Weg teilweise zu sperren. Gleichzeitig werde die Entwicklung der Risse regelmäßig vermessungstechnisch überwacht, so Hermann. Die Risse würden eingemessen und in drei Profilen in Lage und Höhe überwacht.

Sachverständiger wurde hinzugezogen

Da die LMBV den Weg nicht komplett sperrt, dürfte für Nutzer keine Gefahr bestehen. Das Gelände fällt hier nach beiden Seiten ab, in einer Richtung zum Bockwitzer See, in der anderen zum Blauen See. Dazu sagt die LMBV-Sprecherin: „Der angrenzende Böschungsbereich des Blauen Sees zeigt bisher visuell keine Auffälligkeiten.“

Dieser Weg am Bockwitzer See ist derzeit nicht auf der ganzen Breite nutzbar. Quelle: André Neumann

Dennoch wurde ein Sachverständiger für Geotechnik hinzugezogen. Entsprechend dessen Empfehlung soll eine Inklinometermessstelle errichtet werden zur Messung der Neigung. Damit, erläutert Claudia Hermann, sollen mögliche Auswirkungen der Rissbildungen auf das Böschungssystems des Blauen Sees beobachtet werden.

Auf Basis dieser und weiterer Untersuchungsergebnisse werde die LMBV anschließend die Sanierung des Weges planen. Während der späteren Bauphase, kündigt die Sprecherin an, werde sich eine komplette Sperrung nicht vermeiden lassen. Einen Zeitplan dafür nannte Hermann nicht.

Ufernaher Weg muss noch gebaut werden

Unterdessen wartet vor allem die Stadt Kitzscher darauf, dass am nördlichen Seeufer, das zu Kitzscher gehört, ein weiterer Weg gebaut wird. Der so genannte Weg 22, ein ufernaher Weg zwischen dem Parkplatz an der B 176 und dem Blauen See ist Bestandteil eines Wegenetzes, welches die LMBV errichten muss.

Die Stadt Kitzscher wartet noch auf einen ufernahen Weg. Quelle: LVZ

„Aktuell wird seitens LMBV die Entwurfsplanung erstellt“, sagt Claudia Hermann. Der Weg werde 3,50 Meter breit mit einer Asphaltdecke ausgebaut. Wenn er gebaut wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Erst müssten eine geotechnische Bewertung des Trassenverlaufs und Baugrunderkundungen abgewartet werden.

Die Stadt Kitzscher erhofft sich durch den Weg eine Erschließung eines naturbelassenen Strandes auf ihrer Gemarkung.

