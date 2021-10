Antisemitische Schmierereien in Groitzsch – Kriminalpolizei ermittelt

Groitzsch

Antisemitisch und verfassungsfeindlich: Unbekannte haben in Groitzsch mehrere Schriftzüge hinterlassen, die den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen.

So wurden laut der Leipziger Polizeidirektion an einen Imbiss in der Schusterstraße mehrere Schriftzüge mit Bezügen zum Nationalsozialismus und ein Schriftzug mit polizeikritischen Inhalt angebracht. In der Straße »Neuer Weg« wurden an verschiedenen Objekten, unter anderem an einem Einkaufsmarkt, Graffiti mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hinterlassen. Eine Schmiererei mit antisemitischem Inhalt wurde an einem Schulgebäude in der Südstraße hinterlassen. Darauf machte eine Onlineanzeige die Polizei aufmerksam.

Zu den entstandenen Sachschäden sind noch keine Angaben möglich. Die Entfernung der Graffiti wurde veranlasst. Die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen.

Von lvz