Penig

André Wolf ( CDU) ist seit November neuer Bürgermeister der Stadt Penig. Er folgt auf Thomas Eulenberger, der nach 27 Dienstjahren altersbedingt ausschied. Der 40-jährige Wirtschaftsingenieur setzte sich im zweiten Wahlgang mit 42,7 Prozent klar durch. Sein Amtsantritt allerdings fällt Pandemie-bedingt in eine Zeit vieler Unwägbarkeiten. Wie er damit umgehen will, darüber sprach die LVZ mit ihm.

Der Peniger Bürgermeister André Wolf (CDU). Quelle: privat

Anzeige

Antrittsbesuche waren bisher kaum möglich

Die ersten Wochen im Amt: Wie fühlte sich das an?

Alle Beschäftigten der Stadt Penig haben mich sehr offen und herzlich empfangen. Sicher waren einige etwas skeptisch und verunsichert, was nach einer so langen Zeit ein neuer Rathauschef für Ideen mitbringen mag.

Als Bürgermeister in einer Kommune mit knapp 9000 Einwohnern starten in der Corona-Zeit: Wo liegen für Sie die besonderen Herausforderungen?

Ich glaube, jeder Start in ein solches Amt steckt voller Herausforderungen. In der Tat hätte ich mir gewünscht, weniger unerfreuliche Absagen oder Schließzeiten verkünden zu müssen, und stattdessen den einen oder anderen Antrittsbesuch abstatten zu können. Jetzt geht es aber erst einmal für uns alle darum, diese Krisensituation weitestgehend unbeschadet zu überstehen und die härter getroffenen Mitmenschen nach Möglichkeiten zu entlasten und zu unterstützen.

Etat soll Anfang Februar beschlossen werden

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Pandemie für die Finanzausstattung und für den Handlungsspielraum der Kommune 2021?

Auswirkungen auf den Haushalt 2021 lassen sich noch nicht mit Sicherheit voraussagen. Wir sind dabei, den Haushalt nach aktuellem Wissensstand aufzustellen, werden im Januar im Stadtrat darüber diskutieren und voraussichtlich Anfang Februar beschließen. Derzeit gehen wir von einigen größeren Investitionen aus, nichts muss gestrichen werden. Was am Ende aufgrund der Entwicklungen wirklich möglich sein wird, muss die Zeit zeigen.

Oberhain: „Zwergenland“ wird erweitert

Welche konkreten Investitionen sind geplant in Langenleuba-Oberhain, Obergräfenhain, Wernsdorf und Niedersteinbach?

In Langenleuba-Oberhain geht es in erster Linie um den Anbau eines Mehrzweckraumes an den vorhandenen Kindergarten. Für die Aufrechterhaltung des Betriebes ist das existenziell, und deshalb wird das ohne Wenn und Aber umgesetzt. Beginnen werden wir zudem mit Planungen für die Sanierung der Turnhalle an der Grundschule. Auch mit der Ortsdurchfahrt Langenleuba-Oberhain wird es mit einem Teilabschnitt weitergehen, im Zuge der Ertüchtigung wird zudem die Straßenbeleuchtung an dem Teilstück erneuert werden. In Obergräfenhain ist der Abriss der ehemaligen Schule am Friedhof vorgesehen. Das Objekt hat jahrelang weder eine neuerliche Nutzung noch einen Käufer gefunden.

Setzen Sie die Einwohner-Runden in den Ortsteilen fort?

Ich habe mir fest vorgenommen, dass es solche Runden geben wird. Hier stelle ich mir keinen Vortrag, sondern vielmehr einen offenen Dialog mit Anregungen und Diskussionen vor. Jetzt müssen wir alle aber erst einmal die Corona-Hürde überwinden, dann können solche Pläne geschmiedet werden.

Ihr Credo als Bürgermeister?

Von einem Credo möchte ich nicht sprechen, aber auf meinen Wahlplakaten stand „Kurs halten. Mit neuem Schwung.“ Das trifft es im Kern schon recht gut.

Von Ekkehard Schulreich