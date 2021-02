Anwohner in Rötha sind entsetzt über Baumfällungen

Rötha

Mehrere Baumfällungen haben in Rötha für Unmut und Beschwerden gesorgt. Nachdem am Friedhof durch eine Fremdfirma im Auftrag der Stadt zahlreiche Bäume gefällt wurden und auch am Sportlerheim Bewuchs entfernt worden war, erregte vor allem das Fällen von Bäumen in der Heinestraße durch den Bauhof den Ärger dortiger Anwohnern.

Bauhofmitarbeiter hatten am nördlichen Ende der Straße vor der Einmündung in die Lessingstraße begonnen, mehrere knapp 30 Jahre alte Ahorn-Bäume abzusägen. Als Matthias Meltke, ein dort wohnender Unternehmer, das bemerkte, rief er den Bürgermeister an und beschwerte sich über die Aktion. Die das Stadtoberhaupt daraufhin nach den ersten vier Bäumen stoppen ließ. Bewohner äußerten Erschrecken, als sie beim nach Hause kommen die Stümpfe der abgesägten Bäume sahen.

Auch am Friedhof in Rötha wurden viele Bäume gefällt. Quelle: Jens Paul Taubert

Meltke befürchtete sogar, die Stadt habe die ganze Straße entlang die Bäume fällen wollen. Davon könne keine Rede sein, sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (CDU) auf LVZ-Anfrage. Er räumt aber ein, dass ein paar Bäume mehr tatsächlich noch fallen sollten.

Anwohner lässt Begründung nicht gelten

„Die waren nach knapp 30 Jahren zu hoch geworden, das Wurzelwerk ragte aus den Baumscheiben und hob Gehwegplatten an“, begründet der Bürgermeister die Fällungen. Was wiederum Nutzer des Fußweges behindere, erst recht, wenn die mit Kinderwagen oder Rollatoren unterwegs seien.

Für Meltke seien diese Begründungen nicht nachvollziehbar. „Wenn die Höhe der Bäume ein Grund ist, wie viele will man dann noch fällen“, fragt der Unternehmer. Die Fällungen ärgern einige Anwohner auch deswegen so sehr, weil die sich in den vergangenen trockenen Sommern selbst um die Bäume gekümmert hatten. „Auch ich habe wie andere meinen Baum vorm Haus gegossen“, sagt Meltke der LVZ.

Kahlschlag auch am Sportlerheim in Rötha neben dem Schützenhaus Quelle: Jens Paul Taubert

Auf Facebook wird auf der Seite „Rötha Info“ namentlich Stadtratsmitglied und Bauhofmitarbeiter Hans-Joachim Keil für die Fällungen kritisiert. Der ist in Rötha vor allem als Umweltfreund und Experte bekannt. Seit er im Bauhof arbeite, werde mehr gefällt, behaupten die Verantwortlichen von „Rötha Info“.

Bürgermeister will Grün-Konzept für Rötha

Hans-Joachim Keil sei im Bauhof der Verantwortliche für Baumschauen, er habe die Qualifizierungen und die Kenntnisse dafür, betont Bürgermeister Eichhorn. Sowohl die Fällungen am Friedhof als auch in der Heinestraße seien Ergebnisse von Baumschauen im vorigen November.

In der Heinestraße, sagt Eichhorn, sollen die Baumscheiben erhalten bleiben. Sie würden ausgefräst und neu bepflanzt. Am Friedhof soll die vorhandene Hecke nachgepflanzt und durch eine zweite Reihe ergänzt werden. „Ich gehe davon aus, dass die Stadt eine Strategie hat“, sagte eine Anwohnerin angesichts des jetzt ungewohnt offenen Einblicks in den Friedhof. Eichhorn möchte noch einen Schritt weitergehen. „Wir sollten über ein Grünkonzept für die Stadt nachdenken und dazu auch eine Expertenmeinung dazu holen“, sagte er der LVZ.

Von André Neumann