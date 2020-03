Anwohner kritisieren Zeitplan für Festival in Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Elektronische Musik vier Tage und drei Nächte hindurch soll es in diesem Jahr beim Festival „Zeitraum“ im Kulturpark Deutzen nicht geben. Bei einer Gesprächsrunde mit Einwohnern am Sonnabend Nachmittag haben die Veranstalter angekündigt, nächtliche Pausen einhalten zu wollen.

Allerdings entsprechen die Zeiten, in denen die Musik abgeschaltet werden soll, nicht dem, was der Deutzener Ortschaftsrat fordert. Der hatte kürzlich beschlossen, dass bei Großveranstaltungen im Kulturpark von ein Uhr nachts bis zehn Uhr morgens Ruhe herrschen soll.

Das diesjährige Zeitraum-Festival, auf dem Bands und DJ spielen, soll vom 21. (Himmelfahrt) bis zum 24. Mai stattfinden. Eine Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung gibt es noch nicht.

Veranstalter hoffen auf eine zweite Chance

Im vergangenen Jahr hatte es wegen der ununterbrochenen Beschallung heftige Beschwerden gegeben. Mit der Gesprächsrunde wollten die Veranstalter um Akzeptanz und eine zweite Chance für ihr Festival werben.

Lena, Julius, Simon, Sophia und Pius – so stellten sich die Festivalmacher vor – standen im Veranstaltungsraum des Kulturparkes allerdings nur acht Deutzenern gegenüber. So wie schon bei einer Gesprächsrunde im vergangenen Jahr kurz nach dem Festival entschuldigten sie sich zunächst für die damaligen Ereignisse.

Ablaufplan stößt auf Kritik

Um den wenigen Teilnehmern dann vorzustellen, wie das Festival in diesem Jahr ablaufen soll und mit welchen Maßnahmen die Belästigung durch Lautstärke eingedämmt werden soll. Der vorgestellte Ablaufplan stieß allerdings auf Kritik.

Neue Eingangsgestaltung am Kulturpark Deutzen Quelle: André Neumann

Aus Sicht der Veranstalter soll das Musikprogramm 1 Uhr enden, danach wolle man sich aber einen Puffer bis zwei Uhr offen halten, in dem in einer Art Übergangszeit bis zur Ruhephase noch Musik gemacht werden kann. Am Morgen wollen die Festivalorganisatoren schon gegen acht, neun Uhr wieder Musik machen, zunächst aber ohne elektronische Verstärkung. Am Sonntag ist das Programm bis 22 Uhr vorgesehen.

„Das können Sie den Menschen hier nicht antun“

Sandy Schädlich, Mitglied im Ortschaftsrat und im Neukieritzscher Gemeinderat, wies darauf hin, dass laut Beschlusslage im Ortschaftsrat die Musik grundsätzlich ein Uhr auszuschalten sei. Zudem sieht er ein Problem, wenn schon am Donnerstag bis in die Nacht Musik gemacht werde. „Es müssen Leute am Freitag morgen zur Arbeit“, sagte er. Und fügte hinzu, dass beim Festival NCN im September am Donnerstag 22 Uhr Schluss sei.

Auch Jörg Linsenmeyer, der unmittelbar am Rande des Kulturparkes wohnt, sprach sich gegen die Pufferzeit bis zwei Uhr aus: „Das können Sie den Menschen hier nicht antun“, sagte er und meinte damit augenscheinlich nicht nur die eine Stunde in der Nacht. Denn angesichts der von den Veranstaltern angekündigten umfangreichen Messungen und Überwachungen der Lautstärke machte er auch klar: „Die Messwerte sind die eine Sache, das Empfinden der Leute ist eine andere.“

Soundproben am Freitag

Am kommenden Freitag sollen Lautstärkemessungen erfolgen, kündigten die Veranstalter an. Dafür würden am Abend, aber höchstens bis 22 Uhr, in Abständen minutenlange Soundproben erschallen. Das Ordnungsamt, so die Antwort auf eine Nachfrage, sei daran nicht beteiligt.

Weil die Gesprächsrunde so schlecht besucht war, was Teilnehmer auf die kurzfristige Einladung schoben, soll nun innerhalb der nächsten vier Wochen eine weitere stattfinden.

