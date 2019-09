Anwohner zweifeln an Sinn von Straßenumbau in Rötha

Rötha

Eine ungewöhnliche Verkehrsführung herrscht derzeit im südwestlichen Teil von Rötha. Die Birnenallee, die zwischen zwei Kleingartenanlagen hindurch führt, ist derzeit eine Einbahnstraße und die einzige mögliche Zufahrt zum Safthersteller Sonnländer und zur Talsperrenmeisterei. Aus der Stadt heraus geht es von dort auch für alle Lkw nur über die Gartenstraße, den Lindenplatz, durch die Rathausstraße und um den Marktplatz herum.

In dem Zusammenhang sind mehrere Halteverbotszonen eingerichtet worden, stattdessen kann auf dem Marktplatz geparkt werden.

Der Grund ist eine Baumaßnahme in der Dürerstraße, die deswegen einschließlich der Kreuzungen mit der Waldstraße und mit der Straße der Jugend gesperrt ist. Die Stadt lässt in den beiden Kreuzungsbereichen und in der Dürerstraße die vor Jahren aus gestalterischen Gründen eingebauten Pflaster-Abschnitte entfernen. Das Betonsteinpflaster wird durch Asphalt ersetzt.

Asphalt soll Lkw-Verkehrslärm mindern

Laut Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) geschehe das, um die Belastung durch Verkehrslärm vor allem wegen des Lkw-Verkehrs von und zu Sonnländer zu reduzieren. „Damit können wir das nicht beseitigen, aber lindern“, schränkt Eichhorn ein.

Tatsächlich hatten Anwohner schon vor vier Jahren auf die Situation aufmerksam gemacht und dabei auch das Pflaster als mögliche Ursache von Verkehrslärm benannt. Wobei die Betroffenen sich diesbezüglich nicht einig sind. Seitdem hat sich die Zahl der Lastwagen, die täglich den Betrieb anfahren und abgefüllte Getränke in Rötha abholen, weiter erhöht.

Anlieger kritisieren Produktionsstandort in Rötha

Oliver Meinung und Jürgen Trentzsch, die beide in der Dürerstraße wohnen, zählen um die 120 Fahrten täglich. Ohne eine Umleitung wie jetzt rollt der gesamte Verkehr vor ihren Häusern entlang durch die Dürerstraße.

Die beiden sind die aktivsten unter den vom Lärm geplagten Anwohnern, die sich mal mehr, mal weniger laut zu Wort melden. An ihren Häusern hängen Plakate, und eigentlich wäre es ihnen am liebsten, der Getränkehersteller würde an einem anderen Standort produzieren, nicht in der Stadt. „Die Infrastruktur passt nicht zu diesem Verkehrsaufkommen“, ist Trentzsch überzeugt.

Anwohner wirft Fahrern Geschwindigkeitsverstöße vor

Beide glauben auch, dass die jetzige Baumaßnahme so gut wie nichts bringen werde. Denn das Pflaster sei nicht das Problem, glauben beide. Vielmehr entstehe der Lärm durch die Motoren, durch das Anfahren und Bremsen, durch Rückwärtsfahren und Rangieren, wenn sich in der engen Straße zwei Lkw begegnen.

Nachbar Dietmar Schömann, der schon lange in der Dürerstraße wohnt und schon immer mit dem Getränkehersteller lebe, wie er sagt, meint sogar, dass es vor allem an den Fahrern liege, wie laut es wird. Denn die würden sich nicht alle an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

Trentzsch und Meinung sind zudem der Auffassung, die aktuelle Baumaßnahme diene in erster Linie Sonnländer selbst. Das machen sie vor allem daran fest, dass die Kreuzung Dürerstraße/Waldstraße aufgeweitet werde. So kämen die Lastwagen einfacher um die Kurve. Oliver Meinung ärgert sich darüber, dass dafür ein Rosenbeet und zwei Bäume weichen mussten.

Produktionspause bei Sonnländer ist vorbei

Der Zeitpunkt der Baumaßnahme, sagt Eichhorn, sei mit Sonnländer abgestimmt gewesen. Das Unternehmen hatte nämlich in den zurückliegenden Tagen eine Wartung, so dass während der ersten Bau-Woche deutlich weniger Lastwagen unterwegs waren, die die enge Umleitung über den Markt fahren mussten. Allerdings, kündigt Eichhorn an, werde das ab Montag voraussichtlich anders sein.

Doch auch jetzt sind schon einige Lastwagen durch die Birnenallee in die Stadt gefahren. Was Jürgen Trentzsch und Oliver Meinung eine Anregung von vor vier Jahren erneuern lässt. Wenn der Verkehr zu Sonnländer durch die Birnenallee geführt würde, wäre die Belastung in der Dürerstraße schon mal um die Hälfte reduziert.

Der Umbau der Dürerstraße soll planmäßig bis zum 2. Oktober dauern.

