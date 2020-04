Appell der Sana Kliniken an Schlaganfall- und Herzpatienten: Arztbesuch trotz Corona

Borna

Corona ist in aller Munde, die Krise beherrscht den Alltag. Was unter anderem dazu führt, dass sich viele Menschen aus Angst vor Ansteckung nicht mehr zum Arzt trauen oder anderweitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Deshalb rät das Sana Klinikum Borna eindringlich Menschen mit ernsten Gesundheitsproblemen, den Notarzt zu rufen oder beim Arzt vorstellig zu werden.

„Trotz der Corona-Pandemie darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es selbstverständlich auch weiterhin die klassischen Notfallpatienten mit ernsten gesundheitlichen Problemen gibt, für die Krankenhäuser auch weiterhin Kapazitäten bereithalten. Denn Schlaganfall oder Herzinfarkt machen vor Corona nicht Halt“, macht der Ärztliche Direktor des Sana Klinikums Borna, Andreas Klamann, deutlich. Sein Appell: „Bitte nehmen Sie Ihre Krankheitssymptome auch weiterhin ernst und lassen Sie sich ärztlich versorgen!“

Folgen von Schlaganfall und Herzinfarkt gravierender als Ansteckungsgefahr

Angesichts der Corona-Krise würden sich offenbar viele Patienten scheuen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Landauf, landab vermelden Krankenhäuser, in denen Schlaganfall-Patienten versorgt werden, dass sie seit einigen Wochen einen deutlichen Rückgang bei dieser Patientengruppe verzeichnen“, sagt der stellvertretende Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Uwe Müller. Es sei davon auszugehen, dass viele Patienten mit leichten Schlaganfällen oder auch Herzinfarkten aus Angst vor einer Infizierung mit dem Coronavirus lieber bewusst zu Hause blieben, anstatt sich medizinisch versorgen zu lassen. „Das Problem besteht vor allem darin, dass die als Covid-19-Risikogruppe bezeichnete Altersklasse der über 70-Jährigen auch das Hauptrisiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte trägt“, betont Müller.

Eine Herzkatheteruntersuchung ist bei Symptomen eines Herzinfarkts dringend geboten. Quelle: Robin Kunz

Doch auch in Zeiten von Corona ist die schnelle Behandlung dringlicher Erkrankungen notwendig, da nicht selten schwere bleibende Folgen drohen können: unter anderem Lähmungen, Schluck- und Sprachstörungen, Herzmuskelschwäche, Herzrhythmusstörungen. Im schlimmsten Falle führt der aufgeschobene Arztbesuch zum Tod. Symptome wie plötzlicher Brustschmerz oder Luftnot müssen deshalb auch während der Corona-Pandemie immer ärztlich abgeklärt werden beispielsweise mithilfe einer Herzkatheteruntersuchung.

Appell: „Begeben Sie sich in medizinische Obhut“

Zumal das Risiko, sich mit dem neuen Virus im Krankenhaus anzustecken, gegenüber den körperlichen Einbußen, die eine verzögerte Diagnose und Behandlung von Herz- oder Hirnschlag nach sich ziehen, gering sei, wie der Chefarzt der Klinik für Neurologie, Alexander Reinshagen, erklärt. „Außerdem ist bei der Notfallversorgung in medizinischen Einrichtungen nicht nur die Trennung von Covid-19-Erkrankten und anderen Patienten sichergestellt, sondern auch die Einhaltung der höchsten Hygienestandards.“

Sein dringender Appel lautet daher: „Wenn Sie Symptome an sich oder anderen bemerken, bleiben Sie bitte nicht zuhause, sondern begeben Sie sich in medizinische Obhut!“

