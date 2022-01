Arbeiten an Wasseranschlüssen: Bornas Bahnhofstraße zwei Tage eingeschränkt

Borna

An sich recht überschaubare Bauarbeiten bringen dennoch eine zweitägige Sperrung in Borna mit sich. So muss aufgrund von Überprüfungen am Wassernetz im Auftrag des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) die stadtauswärtige Fahrtrichtung der Bahnhofstraße (nördliche Seite) an der Kreuzung mit der Angerstraße ab 24. Januar gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bei dem Vorhaben geht es darum, Mängel an vorhandenen Trinkwasser-Schiebern zu beseitigen.

Längere Wartezeit an Baustellenampel möglich

Damit der Verkehr trotzdem weiterhin in alle Richtungen fließen kann, werden Baustellenampeln aufgestellt, die jeden der drei Kreuzungsarme einzeln freischalten, heißt es weiter aus dem Rathaus. Die dadurch veränderten Schaltzeiten zur normalen Lichtsignalanlage könnten bei hohem Verkehrsaufkommen zu längeren Wartezeiten im Kreuzungsbereich führen. „Aus diesem Grund bitten wir darum, die Baustelle nach Möglichkeit zu umfahren“, wird informiert. Allerdings sei der Zeitrahmen recht überschaubar. Denn planmäßig sollen die Arbeiten bereits am 25. Januar abgeschlossen werden.

Die Mietverträge sind zwar unterzeichnet, doch der Einzug ist wegen nicht funktionierender Abwasseranschlüsse der Toiletten nicht möglich. Quelle: Julia Tonne

Kamera-Einsatz in Kanälen des Zwiebelhauses

Der ZBL will an den beiden Tagen nicht nur Mängel an den Trinkwasser-Schiebern beseitigen, sondern darüber hinaus auch eine Kamera in die Abwasserkanäle des Zwiebelhauses bringen. Hintergrund ist, dass der Architekt Falk Pidun, der für die Sanierung des historisch bedeutsamen Gebäudes verantwortlich zeichnet, den Verband aufgefordert hat, sich hier eines Problems anzunehmen. Weil wahrscheinlich Abwasseranschlüsse gekappt wurden oder defekt sind, so die Vermutung, könnten die Mieter in die ersten bezugsfertigen Wohnungen nicht einziehen.

