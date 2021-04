Arbeitsagentur veranstaltet Aktionstag für Erwerbstätige

Landkreis Leipzig/Oschatz

Globalisierung, Digitalisierung. Der Arbeitsmarkt stellt immer neue Herausforderungen an die Beschäftigten, und die Arbeitsstellen verändern sch ständig. Deshalb veranstaltet die Arbeitsagentur Oschatz am 15. April zwischen 14 und 19 Uhr einen sachsenweiten Telefon-Aktionstag. Online und per Telefon möchte die Agentur Beschäftigte und Wiedereinsteiger für ihr weiteres Berufsleben beraten. Den direkten Draht zur Oschatzer „Berufsberatung imErwerbsleben“ gibt es über die Telefonnummer 03435/98 02 22

Seien es Veränderungen im Arbeitsalltag, wachsende Anforderungen, der Wunsch einen Berufsabschluss nachzuholen oder einfach nur sich zu verändern, eine berufliche Neuorientierung kostet Zeit. Deshalb stehen am Donnerstag Experten der Berufsberatung bereit, um mögliche Fragen zu klären.

Laut der Arbeitsagentur Oschatz stehen dabei Beschäftigte mit Beratungsbedarf im Fokus der Berufsberatung. Nach einem unverbindlichen Erstkontakt könnten dann auch weitere, individuelle Beratungsgespräche vereinbart werden – telefonisch und als Videoberatung. Wenn es die Infektionslage wieder zulässt natürlich dann auch wieder persönlich.

Neues Online-Tool soll helfen

Bei der beruflichen Orientierung soll auch ein neues Online-Angebot helfen. „New Plan“ heißt es passender Weise. Interessierte können hier psychologische Tests absolvieren. Anhand der Ergebnisse sollen Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Auch Weiterbildungsangebote und Informationen zu Berufen, Qualifizierungen und Beschäftigungschancen können im „New Plan“- Angebot eingesehen werden. Bei einem Anschließenden Beratungstermin werten Berufsberater die Ergebnisse aus.

Die Bundesagentur für Arbeit will ihre Berufsberatung weiterentwickeln und modernisieren. Die so genannte „Lebensbegleitende Berufsberatung“ ist ein Baustein des Vorhabens und richtet sich an alle Menschen – ob beschäftigt oder in der Familienphase.

Von LVZ/tnh