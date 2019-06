Pegau/Großstorkwitz

Die Veranstaltungsreihe zum Jubiläum „900 Jahre Großstorkwitz“ wird mit einem weiteren Vortragsabend fortgesetzt. Am Freitag stehen dabei „Archäologische Funde aus unserer Region“ im Mittelpunkt. Für diesen Gang durch die früheste Geschichte in Text und Bild ist ein Referententrio eingeladen, informiert Detlev Heller. Los geht es 19.30 Uhr in der St.-Leonhardi-Kirche des Pegauer Ortsteils.

Das Großstorkwitzer Jubiläums-Logo auf einem Leinenbeutel. Quelle: Kathrin Haase

Drei Redner zu archäologischen Funden

Einer der drei Redner ist der Einheimische Andreas Fleischer. Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger gibt Erläuterungen zu den für Sachsen einmaligen 7000 Jahre alten Grabungsfunden, mit deren Fotos eine Ausstellung im ehemaligen Dorfkonsum bestückt ist.

Aktuell aus Mainz kommt André Gerdts, der aus Zwenkau stammt. Als Hobbyarchäologe suchte er mit Metalldetektor und GPS-Gerät die Felder zwischen Markranstädt und Pegau ab und entdeckte Material aus der Zeit des 1. bis 5. Jahrhunderts. 2010 erhielt der damals 23-Jährige von der Erich-Glowatzky-Stiftung einen Preis für sein gesellschaftlich-kulturelles Engagement auf diesem Gebiet.

Und schließlich spricht mit Thomas Westphalen ein von Berufswegen ausgewiesener Experte. Er ist Abteilungsleiter für archäologische Denkmalpflege im Landesamt für Archäologie in Sachsen. Er stellt unter anderem Emaillescheiben-Gewandspangen aus der Phase 8. bis 10. Jahrhundert vor.

Hockerbestattung von 3000 Jahre vor Christus, ausgegraben in Zauschwitz, ausgestellt im Naturkundemuseum in Leipzig. Quelle: André Kempner

Grabungen von Zauschwitz – Ausstellung in Großstorkwitz

Auch die Ausgrabungen von Zauschwitz-Weideroda werden zu sehen sein, teilt Heller mit. Unter den Stücken sind Bandkeramik und ein Jadebeil aus der Steinzeit, keltische und römische Münzen sowie germanischer Schmuck. Die Vielfalt der Funde im Südraum Leipzig zeigt, welche besondere Bedeutung diese Gegend für ganz Mitteldeutschland hat. Fotos davon werden im Ex-Konsum am 9. und 10. Juni sowie am Festwochenende 15. und 16. Juni jeweils von 15 bis 18 Uhr gezeigt.

Die Venus von Zauschwitz. Stichbandkeramik, um 4500 vor Christus, ausgestellt im Landesamt für Archäologie. Quelle: J. Liptak

Von Olaf Krenz