Borna

Was klein anfängt, will Großes hervorbringen. Das dürfte vor allem auf den gerade ein Jahr alten Bornaer Verein „Blühendes Deutschland“ zutreffen, der sich 2019 gegründet hat, um sich dem Umweltschutz zu verschreiben. Genauer: dem Anlegen von Blühwiesen. Der Anfang ist längst gemacht: Fünf einstige Ackerflächen in Borna und den Ortsteilen haben die Vereinsmitglieder mittlerweile umgewandelt und damit Schmetterlingen, Insekten, Bienen, aber auch Wildtieren ein neues Zuhause geschaffen.

„Unser Ziel geht aber noch weit darüber hinaus“, macht Felix Martin deutlich, Vorsitzender des Vereins und zugleich selbst Landwirt. Ihm und seinen Mitstreitern ist es eine Herzensangelegenheit, noch weit mehr Flächen dafür zu finden. Allerdings ist der Verein dafür auf die Kooperation mit Landwirten angewiesen. „Die Flächen, die wir nutzen können, mietet unser Verein von regionalen Landwirten. Dadurch bieten wir den Bauern eine Alternative zur konventionellen Produktion und leisten einen Beitrag für den Umweltschutz und die Artenvielfalt“, erklärt er.

Wiesen sind Refugium für Insekten und Rückzugsort für Wildtiere

Eine erste Blühwiese entstand unter anderem gemeinsam mit der Agrargenossenschaft Borna eG, eine zweite hat Martin selbst zur Verfügung gestellt, weshalb sich auch an der Straße am Wasserwerk Kesselshain auf einem rund 3000 Quadratmeter großen Areal zahlreiche Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Libellen und Heuschrecken tummeln. Und zuweilen auch Wildtiere. „Die Wiesen sind auch Rückzugsort für Feldhasen, Rehe und Vögel. Auf bewirtschafteten Ackerflächen finden sie aber keinen Unterschlupf, in Blühwiesen jedoch schon.“

Wenn eine neue Fläche zur Verfügung steht und sich ein Landwirt bereit erklärt, das Areal umwandeln zu lassen, bereitet dieser dann auch alles vor, damit im Frühjahr mit der Aussaat begonnen werden kann. „Wir nutzen für die Aussaat Blühmischungen“, erzählt Martin, dazu würden unter anderem Phacelia, Kornblume, Klatschmohn, Serradella, Klee und Sonnenblumen gehören. Wichtig sei eine Mischung aus hochwachsenden Pflanzen und Bodendeckern. Das bringe den Vorteil mit sich, dass zwischen Frühjahr und Herbst immer andere Pflanzen blühen.

Verein sucht Mitstreiter, Flächen und hofft auf Spenden

Drei Jahre lang kümmert sich der Verein nach Aussaat um die entstandene Blühwiese, überlässt sie aber zum großen Teil sich selbst. Viele mehrjährige Pflanzen säen sich ohnehin selbst aus. Verzichtet wird von Seiten des Vereins auf sämtliche Düngemittel sowie Pflanzenschutzmittel. Einmal im Jahr wird die Wiese zudem gemulcht, beziehungsweise abgeschlegelt.

Der Bornaer Verein „Blühendes Deutschland“ richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen, die „ein eindeutiges Signal für die Artenvielfalt setzen wollen“, wie Martin betont. Weshalb die Mitglieder nicht nur auf der Suche nach weiteren Flächen sind, sondern darüber hinaus auch Gelder sammeln, um Jahr für Jahr die Blühflächen vergrößern zu können.

Ausweitung des Projekts auf ganz Sachsen ist in Planung

Von jedem Euro, der an Blühendes Deutschland e.V. gespendet wird, werden 85 Cent für Blühflächen (zum Beispiel die Aussaat) und Informationsarbeit in ganz Deutschland verwendet. Bis Ende Dezember können sich Landwirte, die sich für Blühwiesen und die Arbeit des Vereins interessieren, an Martin wenden und Flächen vorschlagen. Martin und seine Mitstreiter suchen allerdings nicht nur regional, sondern wollen das Projekt auf ganz Sachsen ausweiten.

Von Julia Tonne