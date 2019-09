Auch Heimatstube Deutzen soll raus aus der Schule

Neukieritzsch/Deutzen

Das ging gründlich schief: Kürzlich trafen sich in Deutzen Frauen und Männer, die vor 70 Jahren in Deutzen eingeschult worden waren, die also alle 76 oder 77 Jahre alt sind. Der Deutzener Karl-Heinz Feiner, Vorsitzender des Heimatvereins Regis-Breitingen und der angeschlossenen Heimatgruppe Deutzen, wollte seinen ehemaligen Mitschülern die Heimatstube Deutzen zeigen.

Am 8. August kam die Kündigung

Der kleine Raum in einem Anbau der Schulturnhalle steckt voller wertvoller Erinnerungen an die Braunkohleindustrie in Deutzen und die Geschichte des Ortes. Doch als die Gruppe vor der unscheinbaren Eingangstür stand, passte der Schlüssel von Karl-Heinz Feiner nicht mehr.

Was war passiert? Seit Juni,seit die Rede von der Schließung des Deutzener Schulhauses wegen technischer Mängel war, bangte auch Karl-Heinz Feiner um die Heimatstube. Doch im Tumult der Ereignisse hatte die offenbar niemand gleich auf dem Plan. Erst am 8. August erhielt Feiner von der Gemeindeverwaltung die Kündigung für den Raum und die Aufforderung ihn bis zum 31. August zu räumen.

Zur Galerie Nach der Notauslagerung der Deutzener Grundschule muss nun auch die Heimatstube Deutzen raus aus dem Gebäude. Doch keiner weiß, wohin mit den teils wertvollen Ausstellungsstücken.

Gegen die Kündigung hat Feiner Einspruch eingelegt. Seitdem gibt es in der Sache so gut wie keine Bewegung. Nach einem Termin im Neukieritzscher Bauamt war klar: Die Gemeinde kann der Heimatstube kein alternatives Quartier anbieten. Auch nicht im ehemaligen Konsum am Markt, der gerade für die Deutzener Bibliothek – die muss ebenfalls aus der Schule raus– hergerichtet werden soll und in dem auch die Linedancer und eine Seniorensportgruppe mit unterkommen sollen.

Herzstück: Das Modell der Deutzener Brikettfabrik

Den Vorschlag vom Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU), die Heimatstube in den Räumen des Heimatvereins in Regis-Breitingen unterzubringen, lehnt Feiner ab, mit dem Argument, es handele sich ausschließlich um Deutzener Exponate.

Die Schau besteht zum großen Teil aus Vitrinen mit Bergbauerinnerungen aller Art, aus Plakaten mit Zeittafeln, Chroniken, Uniformen, Bergbaugegenständen. Zentrales Herzstück ist jedoch ein großes Modell der gesamten ehemaligen Deutzener Brikettfabrik samt Schwelerei und Wasserkugel, so wie die Fabrik 1940 ausgesehen hat.

Gebaut hat es der ehemalige Formleger der Fabrik Ulrich Lackerbauer. Der hat es der Heimatgruppe erst geliehen, dann geschenkt. Allein dieses Modell dürfte von ziemlichem Wert sein, wegen der aufwändigen Handarbeit, und weil es weit und breit nichts Vergleichbares geben dürfte. Und wer wird in einigen Jahrzehnten noch sagen können, was eine Brikettfabrik war und wie sie aussah?

Bergbau-Technik-Park hat abgelehnt

Deswegen ist auch Hellriegel der Meinung: Die Ausstellung hat einen größeren Rahmen verdient, als einen kleinen Raum in Deutzen. Ein Museum etwa oder eine zentrale Erinnerungsstätte. Auch Feiner hätte sich beispielsweise damit anfreunden können, wenn der Bergbau-Technik-Park an der A 38 neben dem Störmthaler See das Modell und die Heimatstube übernommen hätte.

Doch auch dort, sagt Feiner, sei man zwar sehr angetan gewesen. Letztlich passe die Deutzener Ausstellung aber nicht zu den originalen Großgeräten, die dort gezeigt werden, habe er zur Antwort bekommen. Und auch mit den Neukieritzscher Heimatforschern von der Geschichtswerkstatt kam man zu keiner Lösung.

Während Feiner sich ärgert, dass die Gemeinde ihn ohne Alternative vor die Tür setzen will, hat die Verwaltung die Schlösser austauschen lassen. Aus Sicht des Bürgermeisters ist das nur konsequent: „Wir lagern die Schule wegen technischer Probleme aus, da können wir nicht die Heimatstube den Raum weiter benutzen lassen.“

Ehemalige Schüler kommen doch noch in die Ausstellung

Den Besuch der ehemaligen Deutzener Schüler am 1. September hatte Feiner mit der Verwaltung abgesprochen. Dass in der Woche zuvor die Schlösser ausgetauscht worden waren, habe er nicht gewusst, sagt Feiner. Einer der Deutzen-Besucher spricht deswegen von einem „äußerst unfreundlichen Akt“, für den er den Bürgermeister auch persönlich verantwortlich macht. Hellriegel weist das zurück und meint, Feiner habe vom Austausch der Schlösser gewusst, und ein Mitarbeiter habe zweimal versucht, ihm die neuen Schlüssel zu bringen.

Ungeachtet des Streits hat Karl-Heinz Feiner die neuen Schlüssel schließlich bekommen, und seine ehemaligen Schulkameraden konnten die Ausstellung einige Tage später doch noch sehen. Und sich ebenfalls davon überzeugen, was hier Wertvolles verloren gehen könnte, wenn sich kein anderer geeigneter Ausstellungsort finden lässt.

Von André Neumann