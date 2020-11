Auch für letzte Wünsche: Warum das Kinderhospiz in Corona-Zeiten Spenden braucht

Die schönen Momente in einem kurzen Leben auskosten – dies will das Kinderhospiz Bärenherz neben der medizinischen Versorgung ermöglichen. Es geht auch um letzte Kinderwünsche wie eine symbolische Hochzeit oder das Füttern der Pinguine. Um all das zu realisieren, werden Spenden gebraucht, vor allem in Corona-Zeiten.