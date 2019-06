Borna

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Dienstagmorgen in Borna. Der Mann war auf dem Radweg in der Altenburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Eine Frau beabsichtigte gegen 6.40 Uhr, mit ihrem Audi in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen.

Audi quert Radweg in Borna

Dabei musste sie den Radweg kreuzen, bemerkte den Radler aber zu spät. Der stürzte; seine Blessuren mussten nach Informationen der Polizei aber nicht medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden wird mit 4000 Euro angegeben.

Von es