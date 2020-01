Audigast Ahoi: Faschingsclub feiert 40. Geburtstag

Groitzsch/Audigast

Der Faschingsclub Audigast könnte ohne große Probleme „Jurassic Park“ Teil 6 drehen. „Wir sind alles Urviehcher“, sagt der Präsident Rolf Fischer (70) über seine rund 70 Schäfchen und zeigt auf die grün-weiße Vereinsfahne. Seine Erklärung klingt plausibel: „Das Urvieh ist unser Maskottchen, aber nicht weil wir so alt sind, sondern so lustig.“ In dieser Saison feiert der FCA sein 40. Gründungsjubiläum und lädt für den 7. März zu einer großen Gala ein.

Karneval nach dem Karneval in Audigast

Dass die offizielle Karnevalszeit dann schon längst vorbei ist – Aschermittwoch fällt auf den 26. Februar – kümmert die Narren wenig. „Wir stören keinen und nehmen niemandem das Publikum weg“, meint Fischer und sieht die luftige Terminplanung ganz entspannt. Im Laufe der Jahre habe sich das Überziehen als Audigaster Alleinstellungsmerkmal herausgestellt. „Unsere Leute wollen auch zum Fasching nach Groitzsch und Pegau gehen und erfahrungsgemäß ist am Wochenende vor Rosenmontag immer viel los. Deshalb rücken wir freiwillig nach hinten.“

Als die Blauen Jungs Jubiläum feierten

Aus einer Schnapslaune heraus wurde der FC Audigast 1980 gegründet. Im Frühjahr feierte der Kegelclub „Blaue Jungs“ sein 20-jähriges Bestehen und während sie so fröhlich beisammensaßen, ergab ein Wort das andere. Ein halbes Jahr später formierte sich im Gasthof „Goldene Aue“ der erste Elferrat, erinnert sich Gründungsmitglied Rolf Fischer. Hans-Georg Walkling setzte sich die erste Präsidentenkappe auf (1980 bis 1986), während Sylvia und Roland das Zepter als Prinzenpaar schwangen. Bis heute sind im Vereinshaus Sepia-Aufnahmen aus diesen Anfangsjahren zu sehen.

Das Prinzenpaar der ersten Faschingssaison in Audigast: Prinzessin Sylvia I. und Prinz Roland I. schwangen 1980/81 das Zepter. Zur Jubiläumsgala am 7. März sind beide zu Gast. Quelle: Kathrin Haase

Kinderfasching am 1. März

Jede Saison stellt der Faschingsclub Audigast drei bis vier Veranstaltungen auf die Beine – der Tradition folgend immer nach Aschermittwoch. Dieses Jahr fallen die Termine auf den 28. und 29. Februar, der Kinderfasching auf den 1. März und die Jubiläumsgala mit befreundeten Vereinen auf den 7. März.

Mit kurzweiligen Zwei-Stunden-Programmen bekommen die Gäste viel zu sehen, zu hören und zu lachen, verspricht das Präsidentenduo Rolf Fischer und Jan Dieter (33), dafür sorgen schon die Tanzgruppen, das Männerballett, die Theatergruppe, die Blauen Jungs, die Blu-Men-Group oder Kurtchen und Roland mit ihren Seemannsliedern zur Akkordeonbegleitung.

Diese lustigen Herren üben gerade die Nummer mit dem Klavierspielen ein - ein Klassiker in Audigast. Quelle: Kathrin Haase

Die Zeitmaschine steht bereit

Das Motto in dieser Jubiläumssaison lässt dabei Spielraum für Kreativität: Die Zeitmaschine steht bereit – Rückblick auf 40 Jahre Faschingszeit. „Darin lässt sich viel einpacken“, findet Jan Dieter, der seit Kindesbeinen mit dem Fasching verbunden ist und in der 30. Saison zusammen mit seiner Frau Kristin das Prinzenpaar darstellte.

Lesen Sie auch: Karneval in Groitzsch : Bürgermeister rückt Rathausschlüssel nicht raus

Über die aktuellen Hoheiten schweigen sich die Präsidenten jedoch aus. „Die Namen bleiben bis zur ersten Veranstaltung ein Geheimnis“, sagt Rolf Fischer und lenkt schnell auf ein anderes Thema ab. „Wir lassen zu jeder Saison Orden anfertigen und überreichen sie allen, die in irgendeiner Form am Fasching beteiligt sind.“

Galerie der Papp- und Metallorden

Je ein Exemplar der lustigen Papp- und Metallorden aus 40 Jahren Audigaster Fasching ist im Vereinshaus aufgereiht – vom gelben Achteck der ersten Saison über den grünen Kakadu bis zu Freestyle-Narrenkappen. Für besondere Verdienste verleihen die Narren sogar das „Goldene Urvieh“.

Das erste „Audigast Ahoi“ für diese Saison erklingt dann am 28. Februar, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Wie üblich werden wieder die schönsten Kostüme ausgezeichnet, kündigt der Präsident an, der selbst schon einmal eine Torte gewonnen hat. „Ich bin damit kaum bis zum Tisch gekommen, da war sie schon alle“, erinnert sich der Kobschützer.

Von Kathrin Haase