Groitzsch/Audigast

Nach den August-Terminen der letzten beiden Jahre kehrt das Audigaster Dorf- und Kinderfest in den Juni zurück. An diesem Wochenende findet bereits die 70. Auflage statt, informiert der gastgebende Verein Heimatfreunde Audigast. An beiden Tagen wird im Garten des Ortschaftsbürgerhauses des Groitzscher Dorfes gefeiert. Wobei das Jubiläum vom plötzlichen Tod des Vorsitzenden Steffen Zänker überschattet wird. Dennoch haben sich die Heimatfreunde durchgerungen, das Fest nicht ausfallen zu lassen, sagt Heidi Gogolin. „Wir werden aber unseres Vereinschefs gedenken.“

Los geht es Samstag, 14 Uhr, mit dem Freizeitspaß für Groß und Klein. Eine Stunde später gibt es Kaffee und Kuchen, und das Kinderprogramm mit den Bastelkreis-Kindern startet. Gegen 15.45 Uhr wird ein Ballonclown unter anderem Tiere modellieren – bis sein Arbeitsmaterial platzt. Für den Abend lädt eine Disco zum Tanz, bei dem Showeinlagen für Verschnaufpausen sorgen.

Gedenkgottesdienst im Festzelt

Morgen, 10 Uhr, beginnt der Gottesdienst im Zelt. Frühschoppen und Mittagessen gehen dann ineinander über. Wenn ab 15 Uhr wieder Kaffee und Kuchen gereicht werden, treten die City Slickers Leipzig mit Country- und Westerntänzen auf.

Für beide Tagen sind zahlreiche Rummelangebote im Garten organisiert. Kegeln und Galgenkegeln, Tombola, Glücksrad und Kindereisenbahn gehören ebenso dazu wie Basteln und ein Blumenbasar. Nicht fehlen darf das traditionelle Tannenbaumschießen, bei dem Walnüsse per Katapultschleuder Kugeln an den Zweigen treffen sollen. Und natürlich gibt es einen Imbiss, dazu Eis und Zuckerwatte.

Von Olaf Krenz