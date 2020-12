Auf Spurensuche in Kitzen: War St. Nikolai mal eine Domkirche?

Pegau/Kitzen

Seit mehr als 875 Jahren wird in Kitzen-Hohenlohe das Nikolausfest gefeiert. Das geht aus einer Urkunde des Bistums Merseburg von 1235 hervor. Darin heißt es, dass die Kitzener jedes Jahr am 6. Dezember zu Ehren des Heiligen Nikolaus Spiele und Reigen in der Domkirche aufführten.

Vielversprechende Unterlagen

Domkirche? In Kitzen? Neben dem Nikolausfest gibt die Urkunde auch Interessantes über die Kreuzkirche selbst preis, die heute dem Förderverein gehört und umfassend saniert wurde. Könnte das imposante Bauwerk tatsächlich mal ein Dom gewesen sein? Diese Frage treibt seit geraumer Zeit Carsten Iwan um, der sich eingehend mit der Geschichte des Dorfes, des Herrenhauses und der Kirche beschäftigt. Seinen Recherchen zufolge gebe es vielversprechende Unterlagen, die darauf hinweisen, dass die Hohenloher Kloster- und Pfarrkirche im 13. Jahrhundert eine Domkirche des Bistums Merseburg war.

Domkirche , Klosterkirche, Pfarrkirche

Die Ersterwähnung der Kirche von Lo als Domkirche (Dom) erfolgte am 31. Juli 1235 im Urkundenbuch (Urkundennummer 229) des Bistums Merseburg. Demnach war die Kirche von Lo um 1235 eine Domkirche, zugleich Klosterkirche des Nonnenklosters zu Lo und Pfarrkirche der Kirchgemeinde zu Lo, zitiert der Kitzener daraus. Mit „Lo“ sei Hohenlohe gemeint. „Ich bin überzeugt, dass unsere Kirche Sankt Nikolai als Dom beziehungsweise Domkirche auch tatsächlich vom Domkapitel zu Merseburg genutzt wurde, zumal sie eine für die damalige Zeit gewaltige Größe besaß.“

Die slawische Göttin Zitza

Der Ort Kitzen wurde 1073 erstmals urkundlich erwähnt. Davor hatten sich bereits Sorben in der Gegend angesiedelt und huldigten der slawischen Göttin „Zitza“ – von ihrem Namen leiten sich die Ortsbezeichnungen Zeitz und „Zitz“-schen ab. Die Feste der „Zitza“ wurden als eine Art Erntedank gefeiert, brachte Carsten Iwan in Erfahrung und sieht darin ein weiteres Indiz für die Domgeschichte. „Diese Feste haben sich die Kitzener Sorben auch in der christlichen Zeit bewahrt, allerdings feierten sie nun am 6. Dezember, zu Ehren des Schutzheiligen der Domkirche zu Lo, Sankt Nikolaus.“

Fußmarsch nach Merseburg ?

„Dass die Pfarre zu Lo Spiele und Reigen in der Domkirche feierte, ist irritierend“, findet der Heimathistoriker. Dies könne bedeuten, dass die christliche Gemeinde jedes Jahr am 1. Mai und 6. Dezember nach Merseburg wanderte und in der dortigen Domkirche ihre Gemeindefeste austrug. Es könne aber auch bedeuten, dass die Kirche in Lo eine Domkirche war, die im Jahr 1235 dem Bistum Merseburg gehörte und dem Domkapitel unterstand.

Langer Marsch im Winter

Mit der Interpretation dieser Urkunde konfrontierte Iwan einen zeitgenössischen Historiker des Bistums Merseburg. Dieser vertritt die Meinung, dass die Gemeindemitglieder der Pfarre zu Lo zweimal im Jahr nach Merseburg gewandert seien und dort ihre fröhlichen Feste in der Merseburger Domkirche feierten, denn „damals liefen die Menschen gern und viel“. Die fußläufige Entfernung beträgt etwa 40 Kilometer, ein gewaltiger Kraftakt vor allem für Kinder und alte Menschen, zumal die Wege damals deutlich schlechter begehbar waren als heute. Der Marsch der Pfarrgemeinde mitten im Winter (6. Dezember) sei aus Sicht von Carsten Iwan wenig wahrscheinlich. „Die Pfarre zu Lo muss ihre fröhlichen Feste mit Spielen und Reigen in der Merseburger Domkirche zu Lo in Hohenlohe/ Kitzen ausgetragen haben.“

Nikolaus- statt Adventsmarkt

Ein gegenteiliger Beweis wurde bisher nicht geführt. Damit die Tradition der Pfarre zu Lo von 1235 wieder auflebt, regt Carsten Iwan eine Umbenennung des Kitzener Adventsmarktes in Nikolausmarkt an. „Damit würde sich der Kreis zu unserer eigenen Kirchen- und Ortsgeschichte schließen.“ Die Organisatoren des Adventsmarktes, der in diesem Jahr coronabedingt ausfällt, haben darüber noch nicht entschieden.

Von Kathrin Haase