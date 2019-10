Auf dem Lutherweg von Neukieritzsch nach Böhlen pilgern

Neukieritzsch/Rötha/Böhlen

Zu einer 15 Kilometer langen Pilgerwanderung laden am Reformationstag, 31. Oktober, die evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden Neukieritzsch, Kahnsdorf, Rötha und Böhlen sowie die Leiterin des Ökumenischen Pilgerzentrums in Wien, Arnhild Kump, ein. Auf dem Lutherweg geht es von Neukieritzsch nach Böhlen.

Treffpunkt ist 8.30 Uhr zu einer Morgenandacht mit Kaffee und Reformationsbrötchen am Lutherdenkmal in Neukieritzsch. Eine halbe Stunde später beginnt die Pilgerwanderungschweigend bis nach Kahnsdorf, wo 10 Uhr in der Lutherkirche ein Festgottesdienst mit dem Bornaer Superintendenten Jochen Kinder gefeiert wird.

Pilgersuppe im Gut Kahnsdorf

Nach der Mittagsrast mit Pilgersuppe im Gut Kahnsdorf erfolgt gegen 12.30 Uhr der Abmarsch in Richtung Rötha. Dort erwartet die Teilnehmer um 14 Uhr ein Vortrag über die Kirchen- und Ortsgeschichte, informiert Kump weiter. Gegen 16 Uhr setzen sich die Wanderer zu ihrer letzten Etappe Richtung Böhlen in Bewegung. Dort ist für 16.30 Uhr eine Abschlussandacht in der Kirche vorgesehen und anschließend kann in die Gaststätte „Strike in“ eingekehrt werden.

Alltagshektik zurücklassen

„Pilger brechen oft ins Ungewisse auf, um das Ziel und den Sinn ihres Lebens zu suchen“, erläutert Arnhild Kump aus eigener Erfahrungen. Sie lassen die Hektik des Alltags zurück, üben sich in einer neuen Achtsamkeit und erleben das Getragensein in der Weggemeinschaft. Dabei begleiten sie oft geistliche Elemente wie Singen, Meditieren, Gespräche und Schweigezeiten.

Arnhild Kump ist Leiterin des Ökumenischen Pilgerzentrums in Wien. Quelle: Archiv/Mario Jahn

Vielen Menschen in dieser Region ist Arnhild Kump noch unter dem Namen Ratsch und als Bürgermeisterin von Tegkwitz ( Gemeinde Starkenberg, Altenburger Land) bekannt. 2011 war sie als Botschafterin nach Rom gepilgert und durfte Papst Johannes Paul II. in einer Audienz die „Ökumenische Hauptbotschaft“ der evangelischen und katholischen Bischöfe von Thüringen, Sachsen und Sachsen/Anhalt sowie Grußbotschaften des Altenburger Landes übergeben. Die 1900 Kilometer lange Reise zu Fuß über Hof, Konstanz, Zürich, Locarno und Pisa bis Rom diente auch dazu, auf die Probleme der Neuen Bundesländer aufmerksam zu machen.

Nähere Information zur Pilgerwanderung am Reformationstag geben die Kirchgemeinden am Weg sowie Arnold Kump unter der Telefonnummer 034498/40842 beziehungsweise per E-Mail unter Pilgerzentrum. Wien@gmx.at.

Von Kathrin Haase