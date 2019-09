Borna

Ein Kleintransporter ist am späten Nachmittag des Donnerstags auf der Autobahn 72 völlig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Kollegen gegen 17 Uhr riesige Qualmwolken über der Autobahn. Zwischen der Anschlussstelle Borna Süd und Borna Nord hatte sich der Transporter mit einem technischen Defekt auf den Standstreifen retten können. Doch kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.

Kilometerlange Staus rund um Borna

Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Chemnitz voll gesperrt werde. Auch in Gegenrichtung kam der Verkehr zum Erliegen, da die Rauchentwicklung die Weiterfahrt behinderte. Es entstanden in beide Fahrtrichtungen kilometerlange Staus.

In Richtung Leipzig rollte es gegen 18 Uhr wieder. Wegen des Abschleppens des Brandfahrzeuges halten die Behinderungen Richtung Chemnitz weiter an.

Von Birgit Schöppenthau